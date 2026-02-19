Rospigliosi pide vigilancia a gestión de José María Balcázar y calificó como "enorme irresponsabilidad" censura a José Jerí

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el Parlamento debe mantenerse vigilante frente a la gestión del presidente interino de la República, José María Balcázar, en medio de la expectativa por definir quienes serán sus ministros.

"El señor Balcázar es una persona con la que se puede tratar. Yo he tratado con él, en la Comisión de Constitución, por ejemplo, pero ¿y quién está detrás de él?, ¿quién está detrás? Bueno, vamos a ver qué gabinete tiene", mencionó Rospigliosi desde Pasos Perdidos en el Parlamento.

"Lo único que se puede decir en estas circunstancias es que hay que estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado con treinta y tantos partidos como el que tenemos", añadió el congresista.

Como se recuerda, con 64 votos, José María Balcázar fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, en consecuencia, como nuevo presidente interino de la República del Perú.

Fuerza Popular, posteriormente, se pronunció en conferencia de prensa en donde responsabilizaron a Rafael López Aliaga y el partido Renovación Popular por lo ocurrido.

“Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Rafael López Aliaga que sigue acusando a Fuerza Popular de su propia irresponsabilidad y su patinada porque creía que con esto se podía tener más votos”, expresó la legisladora fujimorista Martha Moyano.

Asimismo, aseguraron que la bancada votó en bloque por la candidatura de María del Carmen Alva.

Fernando Rospigliosi pide vigilancia a gestión de José María Balcázar y cuestiona censura a José Jerí | Fuente: RPP

Calificó como "enorme irresponsabilidad" censura a José Jerí

En esa línea, calificó como "enorme irresponsabilidad" la censura a José Jerí como presidente de la república "sin tener una alternativa" de reemplazo.

"Ha sido una enorme irresponsabilidad sacar al señor Jerí de manera irregular, pero peor todavía, sin tener una alternativa para reemplazarnos", expresó.

Rospigliosi indicó que el Congreso observará con atención las decisiones del Ejecutivo e indicaron de que van a mantener su postura para evitar una mayor crisis en el país.

Fuerza Popular había sostenido que no apoyaría las siete mociones de censura que se presentaron contra Jerí.

Como se recuerda, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó censurar a José Jerí, en su función de presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República.