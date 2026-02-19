Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rospigliosi pide vigilancia a gestión de José María Balcázar y calificó como "enorme irresponsabilidad" censura a José Jerí

Fernando Rospigliosi, sostuvo que el Parlamento debe permanecer vigilante frente a la gestión del presidente José María Balcázar
Fernando Rospigliosi, sostuvo que el Parlamento debe permanecer vigilante frente a la gestión del presidente José María Balcázar | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el Parlamento debe mantenerse "vigilante" ante la gestión de José María Balcázar como presidente interino de la República, especialmente respecto a la próxima conformación del gabinete ministerial.

Lima
00:00 · 01:17

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el Parlamento debe mantenerse vigilante frente a la gestión del presidente interino de la República, José María Balcázar, en medio de la expectativa por definir quienes serán sus ministros.

"El señor Balcázar es una persona con la que se puede tratar. Yo he tratado con él, en la Comisión de Constitución, por ejemplo, pero ¿y quién está detrás de él?, ¿quién está detrás? Bueno, vamos a ver qué gabinete tiene", mencionó Rospigliosi desde Pasos Perdidos en el Parlamento

"Lo único que se puede decir en estas circunstancias es que hay que estar muy vigilantes en medio de un proceso electoral complicado con treinta y tantos partidos como el que tenemos", añadió el congresista.

Como se recuerda, con 64 votos, José María Balcázar fue elegido como presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, en consecuencia, como nuevo presidente interino de la República del Perú.

Fuerza Popular, posteriormente, se pronunció en conferencia de prensa en donde responsabilizaron a Rafael López Aliaga y el partido Renovación Popular por lo ocurrido.

“Gracias a esa irresponsabilidad de ese partido y del señor Rafael López Aliaga que sigue acusando a Fuerza Popular de su propia irresponsabilidad y su patinada porque creía que con esto se podía tener más votos”, expresó la legisladora fujimorista Martha Moyano.

Asimismo, aseguraron que la bancada votó en bloque por la candidatura de María del Carmen Alva.

Fernando Rospigliosi pide vigilancia a gestión de José María Balcázar y cuestiona censura a José Jerí
Fernando Rospigliosi pide vigilancia a gestión de José María Balcázar y cuestiona censura a José Jerí | Fuente: RPP

Calificó como "enorme irresponsabilidad" censura a José Jerí

En esa línea, calificó como "enorme irresponsabilidad" la censura a José Jerí como presidente de la república "sin tener una alternativa" de reemplazo.

"Ha sido una enorme irresponsabilidad sacar al señor Jerí de manera irregular, pero peor todavía, sin tener una alternativa para reemplazarnos", expresó.

Rospigliosi indicó que el Congreso observará con atención las decisiones del Ejecutivo e indicaron de que van a mantener su postura para evitar una mayor crisis en el país.

Fuerza Popular había sostenido que no apoyaría las siete mociones de censura que se presentaron contra Jerí.

Como se recuerda, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó censurar a José Jerí, en su función de presidente del Congreso, encargado de la Presidencia de la República.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José María Balcázar Presidencia Congreso Fernando Rospigliosi

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA