José Jerí presentará oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana este 13 de febrero, anunció Ernesto Álvarez

De manera oficial, el presidente de la República, José Jerí,, presentará al país mañana viernes 13 de febrero el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, informó el jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez Miranda.

"El día de mañana se va a realizar un consejo de ministros y, posteriormente, a ese consejo de ministros se va a presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a cargo del señor presidente (...) Hemos podido aprobar el plan de seguridad. Este plan va a ser presentado por el propio presidente de la República", declaró Álvarez.

Las declaraciones ocurrieron a la salida del premier y ministros de Palacio de Gobierno.

Jerí presentó el plan ante Conasec

Este jueves, José Jerí, presentó dicho plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) e indicó que dicha propuesta permitirá unificar a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad en su conjunto, en la guerra que se vive contra la inseguridad y la delincuencia.

Durante la primera sesión ordinaria del Conasec del año 2026, que se realizó en Palacio de Gobierno, el mandatario indicó se busca vivir en un clima de paz y dejar "un legado para nuestra población y para el estado".

"Al mismo tiempo este plan es un legado que estamos dejando para no un gobierno, un legado para nuestra población y para el estado, atendiendo así el compromiso que asumimos desde el día 0. Hoy ante el Conasec estamos presentando el plan para su opinión, debate consecuente y aprobación del mismo. Y siempre digo, todo plan es perfectible, pero tenemos que tener ya una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar", declaró José Jerí.

Asimismo, indicó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es consensuada y diferente porque cuenta con herramientas de medición y que busca resultados inmediatos.

"Las estadísticas y resultados que presentamos dan sustento y una lógica para que los esfuerzos logrados continúen y traza resultados y objetivos altos, nos dan el aliento para presentar esta herramienta con un norte, con un objetivo para que trascienda a las autoridades, porque es una herramienta para el Estado", dijo, según recogió la Agencia Andina.

Además, el mandatario, sostuvo que este plan constituye una hoja de ruta para que nuestro país camine hacia la seguridad, pues, señaló, que una nación segura es una plaza importante para las inversiones con el objetivo de cerrar las brechas sociales.

José Jerí presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en la primera sesión ordinaria del Conasec | Fuente: RPP

Equipo técnico incorporará sugerencias, según Tiburcio

Por su parte, el ministro del interior, Vicente Tiburcio, indicó que el equipo técnico incorporará las sugerencias al plan de seguridad ciudadana.

"Algunas sugerencias que inmediatamente el equipo técnico del sector va a incorporarlos para poder validarlas y puedan tener todas sus tareas específicas que van a poder desarrollar. Entonces, el plan seguiremos implementándolo, pero lo importante aquí es que vamos a tener herramientas de trabajo, todos como instituciones del estado", declaró el titular de Interior.

Sus declaraciones ocurrieron acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, el ministro de Justicia, Walter Martínez y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Ministro Vicente Tiburcio sobre Plan Nacional de Seguridad tras culminación de primera sesión de Conasec | Fuente: RPP

Alcalde de Lima cuestiona plan

Por otro lado, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó el plan presentado por el gobierno, al sostener que contiene generalidades.

"Hemos visto el proyecto de del plan y la verdad que tengo que ser muy sincero, no me termina de convencer lo que se está tomando en cuenta del plan. Son generalidades. Yo quisiera hechos mucho más firmes y concretos, y posturas que marquen un liderazgo definido", expresó.

Las declaraciones fueron formuladas durante una conferencia de prensa en la que participó el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien expuso sobre las estrategias implementadas en su país para enfrentar la delincuencia.

Alcalde de Lima cuestiona el Plan de Seguridad de José Jerí y considera que debe existir acciones "más fuertes" | Fuente: RPP