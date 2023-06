“Váyanse a dormir”: curioso mensaje se escuchó al final de maratónica sesión del Pleno de casi 20 horas

Congreso José Williams anunció un pleno para este viernes, pero los parlamentarios se mostraron en desacuerdo

José Williams anunció un pleno para este viernes, pero los parlamentarios se mostraron en desacuerdo. | Fuente: Congreso

"Váyanse a dormir. Es una...", fue lo que se escuchó al final de una maratónica sesión del Pleno del Congreso, que empezó ayer, a las 9:00 a. m. y terminó este viernes casi a las cinco de la madrugada. A esa hora, el cansancio se apoderó de los legisladores que, una vez más, sesionaron fuera del escrutinio de la ciudadanía.

En un inicio, el presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, José Williams, tenía previsto sesionar también este viernes, 23 de junio, pero varios legisladores se mostraron en desacuerdo, ya que debían cerrar la gestión de sus comisiones o viajar.

¿Qué se aprobó en las últimas horas de la legislatura?

Se aprobó que el proyecto de ley para que se incluya el refrigerio dentro de la jornada laboral pase a la Comisión de Constitución. La iniciativa -impulsada por la parlamentaria Sigrid Bazán- desde la Comisión de Trabajo propone incluir dentro de la jornada laboral 45 minutos para que los trabajadores puedan tomar su refrigerio.

También se aprobó el proyecto que propone garantizar la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, pese a que había observaciones del Ministerio de Economía y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Asimismo, se vio el texto sustitutorio que limita la figura de la colaboración eficaz. Votaron a favor las bancadas cuyos congresistas están investigados justamente por declaraciones de colaboradores eficaces.

Pese a que la sesión se extendió hasta casi las 5:00 a. m., del total de 130 congresistas, más de 40 no se presentaron, no se conectaron o no votaron.