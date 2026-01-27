Eduardo Salhuana, vocero de APP: Creemos que no se justificaría una vacancia contra José Jerí

El congresista de Alianza para el Progreso calificó como reprobable la conducta del presidente José Jerí tras el caso 'Chifagate', pero subrayó la importancia de la estabilidad política para no respaldar, por ahora, una destitución presidencial.

En medio de la controversia generada por las reuniones no registradas del mandatario con un empresario chino, el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana manifestó una postura de cautela frente a las iniciativas parlamentarias que buscan la salida del cargo de José Jerí.

Durante una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, el vocero de la bancada APP sostuvo que se debe actuar con mucha serenidad y con mucha prudencia, pues la prioridad de su agrupación política es la defensa de la estabilidad y la gobernabilidad del país.

Salhuana enfatizó que, tras dialogar con otros integrantes de su bancada, existe un consenso preliminar sobre la viabilidad de una medida extrema en la coyuntura actual.



"Creemos, algunos de los parlamentarios con los que hemos conversado, que no se justificaría una vacancia presidencial tal como se ha estado planteando", señaló al ser consultado sobre el futuro político del jefe de Estado.

Salhuana recordó que esta postura es coherente con decisiones previas del partido, como cuando evitaron respaldar mociones contra el expresidente Pedro Castillo por incidentes similares, como el caso Sarratea, bajo la premisa de que era imperativo respetar la voluntad popular y la institucionalidad democrática.

A pesar de esta negativa inicial a la vacancia, el vocero APP validó las críticas contra Jerí por generar un escenario de inestabilidad con su comportamiento, especialmente a pocos meses de un proceso electoral.



"Lo que el presidente Jerí ha actuado es una conducta impropia, reprobable desde todo punto de vista", puntualizó Salhuana para aclarar que la falta de apoyo a la vacancia no implica una validación de los actos del mandatario.

Salhuana insistió en que la evaluación de la bancada se mantiene en curso y dependerá de si se producen otro tipo de hechos que agraven la situación actual, aunque por el momento consideran que la conducta, si bien es censurable, no alcanza el umbral necesario para una destitución por incapacidad moral.



En lugar de una salida inmediata, Salhuana hizo hincapié en que el Congreso y el Ministerio Público deben trabajar para esclarecer si las reuniones del presidente con el empresario Zhihua Yang constituyen delitos de función o faltas administrativas graves.

Eduardo Salhuana en contra de vacar a José Jerí por caso 'Chifagate' | Fuente: RPP

Diferencias entre la postura del partido y la bancada

La posición expuesta por Salhuana se distancia de la postura inicial de su partido, luego de que hace una semana emitiera un comunicado oficial exigiendo la renuncia inmediata de José Jerí por considerar sus conductas como inadmisibles y un daño a la institucionalidad democrática.

El propio César Acuña, fundador y candidato presidencial del partido, reconoció públicamente esta situación durante un acto partidario este martes en Jesús María, donde dijo que APP exigió la renuncia de Jerí, pero este ignoró el pedido. Respecto a la postura de los congresistas de APP, indicó que no hay mandato imperativo sobre ellos y tienen la libertad de tomar decisiones.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, declaró.

Por su parte, Salhuana reiteró que la mayoría de sus colegas parlamentarios aún deben reunirse formalmente para unificar criterios, pero que la tendencia actual es priorizar la permanencia del orden establecido hasta que se demuestre una falta de mayor gravedad.