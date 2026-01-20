Últimas Noticias
Alianza para el Progreso exige la renuncia de José Jerí tras divulgarse sus reuniones con empresario chino

La agrupación que lidera César Acuña pidió la renuncia de José Jerí. | Fuente: Presidencia del Perú - Maps
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

A través de un comunicado, la agrupación que lidera César Acuña calificó de “inadmisibles” las conductas que se atribuyen al mandatario a quien pidieron que renuncie “como acto de responsabilidad y moral”.

La agrupación política Alianza para el Progreso exigió este martes la renuncia inmediata del presidente José Jerí luego de que se divulgara que mantuvo reuniones no registradas en su agenda con el empresario chino Zhihua Yang.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, el partido que lidera César Acuña condenó las conductas atribuidas a José Jerí, las cuales consideraron “inadmisibles” por ir en contra de los principios del cargo.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como acto de responsabilidad y moral frente al país”, indicaron

Asimismo, requirieron al Ministerio Público que actúe con la “máxima celeridad, firmeza e independencia” en la investigación preliminar que ayer anunció el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sobre esta situación que involucra al presidente.

Desde Alianza Para el Progreso también señalaron que el Partido Somos Perú tiene responsabilidad política por los hechos que se le atribuyen a José Jerí, pues el mandatario aún pertenece a dicha agrupación política.

En desarrollo...

Alianza para el Progreso César Acuña José Jerí

