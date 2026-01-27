Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí deberá declarar este 30 de enero ante la Fiscalía por reuniones no registradas con empresarios chinos

El presidente José Jerí es investigado por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong.
El presidente José Jerí es investigado por sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong. | Fuente: Andina | Fotógrafo: LINO CHIPANA
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El mandatario es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Judiciales
00:00 · 01:39

El presidente de la República, José Jerí, deberá rendir este viernes 30 de enero su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le inició en la Fiscalía de la Nación por sus reuniones, no registradas, con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong.

Fuentes de RPP informaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, programó esta diligencia de carácter “reservada” a realizarse en Palacio de Gobierno.

Las mismas fuentes indicaron que el magistrado se trasladará hasta la casa de gobierno para llevar a cabo este interrogatorio en atención a lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de la exmandataria Dina Boluarte, en la que se determinó que un mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades como máximo y en el lugar que disponga.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inicio el último jueves 15 de enero diligencias preliminares respecto al mandatario quien es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado por este caso.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP234 | INFORMES | Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre los miembros de mesa

Atención porque este 29 de enero, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conoce todos los detalles sobre este proceso en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
José Jerí Ministerio Público

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA