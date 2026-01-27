José Jerí deberá declarar este 30 de enero ante la Fiscalía por reuniones no registradas con empresarios chinos

El mandatario es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

El presidente de la República, José Jerí, deberá rendir este viernes 30 de enero su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le inició en la Fiscalía de la Nación por sus reuniones, no registradas, con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong.

Fuentes de RPP informaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, programó esta diligencia de carácter “reservada” a realizarse en Palacio de Gobierno.

Las mismas fuentes indicaron que el magistrado se trasladará hasta la casa de gobierno para llevar a cabo este interrogatorio en atención a lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de la exmandataria Dina Boluarte, en la que se determinó que un mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades como máximo y en el lugar que disponga.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inicio el último jueves 15 de enero diligencias preliminares respecto al mandatario quien es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado por este caso.