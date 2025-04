Ilich López: Comisión de Economía concluyó que fondos de AFP y ONP "no les generan mayor beneficio a los que aportan"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República aprobó, el último miércoles, el dictamen de la Comisión de Trabajo que dispone un nuevo retiro de hasta el 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), hasta el 31 de diciembre de 2026.

La norma, aprobada con 97 votos a favor, seis en contra y una abstención, estipula también que, en casos de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, el retiro total puede hacerse en cualquier momento. Tras su exoneración de segunda votación, la norma está pendiente de su promulgación u observación por parte del Ejecutivo.

Al respecto, Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, en diálogo con RPP, indicó que votó en contra del referido dictamen, debido a que consideró que no establecía soluciones "más a largo plazo" o que beneficiara a todos los trabajadores del país.

"Estoy de acuerdo que la gente tenga su dinero, y que lo pueda administrar. La CTS, básicamente, era un colchón para cuando uno se queda desempleado [...] ¿Qué pasa? El 70 % de los trabajadores en el Perú son informales. Con esta medida, si bien es cierto, se le va a dar apertura a la CTS, ¿pero a cuántos? 18 millones son los que trabajan en el Perú, de los cuales 6 millones son formales, solo 6 millones. El resto de trabajadores en el Perú está dentro de la informalidad. Entonces, mi posición ha sido en mérito a ese total de trabajadores, 18 millones. ¿Qué hacemos con los otros peruanos que no tienen trabajo formal, que no tienen CTS y que no tienen seguros?", cuestionó.

"Yo creo que las decisiones que nosotros tomamos deben ir impactando más a largo plazo, más a los trabajadores en general en el país, que son los que no tienen CTS, los que no tienen seguro", resaltó.

En esa línea, López indicó que, actualmente, su grupo de trabajo parlamentario ha concluido el debate en torno a la posibilidad de que se aprueben retiros de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y que se ha determinado que los fondos, tanto de la AFP como del sistema de pensiones público, "no les generan mayor beneficio a los que aportan".

"Respecto al tema de la ONP, sí, hay varios proyectos de ley para el tema de retiro de la ONP. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya, ante el retiro de la ONP, ha mencionado que es inconstitucional. ¿Qué estamos haciendo en la comisión? Hemos convocado no solamente a las personas que han presentado los proyectos de ley, sino hemos convocado [a] gente de la universidad de San Marcos, gente de la UNI, gente de La Cantuta, gente de la Universidad Nacional del Centro, a través de sus decanos de economía, de contabilidad, los colegios profesionales, de administradores, de economistas, de contadores, el Consejo Nacional de Decanos ha estado en la comisión, opinando al respecto", señaló.

"¿En qué se ha concluido el tema del debate? Básicamente en que estos fondos, tanto privados con la AFP como los públicos, no les generan mayor beneficio a los que aportan, o sea, en el caso de la AFP o en el caso de la ONP, el trabajador aporta, pero ese aporte, ese descuento que le hacen mensualmente a su sueldo, no le está ayudando en algo distinto, sino que está siendo administrado de una manera que la ciudadanía no ve positiva", aseveró.

"Se ha planteado en Acción Popular que yo pueda ir al gobierno regional" de Junín

Por otro lado, López indicó que su partido, Acción Popular, ha planteado que él pueda postular al cargo de gobernador regional de Junín en los próximos comicios.

"Yo quiero seguir haciendo carrera política. En la región Junín, el grupo de correligionarios militantes nos hemos reunido y hemos visto que podemos dar una buena posición, una buena propuesta para que la región Junín sea una de las mejores regiones del Perú, estando estratégicamente en el centro del país, siendo geográficamente estratégica, no solo por la carretera central, por el ferrocarril central, sino por los productos que tiene, no solo en minería, sino en agricultura", señaló.

"Sí, se ha planteado en el partido que yo pueda ir al gobierno regional, yo asumo la responsabilidad, en ese sentido. Sin embargo, esto es un proceso interno dentro del partido […] A diferencia de otros partidos, tenemos una militancia activa siempre. Entonces, ahí estamos. Esperemos que todo se concrete de una buena manera", puntualizó.