Miguel Torres: "En el tema de las alianzas, Hernando Guerra García nos va a faltar muchísimo"

Congreso Miguel Torres: "En el tema de las alianzas creo que Hernando Guerra García nos va a faltar muchísimo"

Miguel Torres, excongresista y secretario general del partido Fuerza Popular | Fuente: RPP

El excongresista y secretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, destacó este sábado que la alianza para la actual Mesa Directiva del Congreso de la República se logró, gracias a la capacidad de llegar a consensos del desaparecido legislador Hernando Guerra García.

En Enfoque de los Sábados, resaltó que la gran habilidad de Hernando Guerra García era reconocer que se podía pensar distinto entre organizaciones políticas, pero se podían tender los puentes necesarios para mantener la estabilidad. Esto en referencia a la elección de la Mesa Directiva, integrada por Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País.

"En el tema de las alianzas creo que 'Nano' nos va a faltar muchísimo. La gente tiene que comprender algo, es que a veces es difícil si no estás adentro, es que cuando estás haciendo política el objetivo fundamental es tratar de tener puntos en consenso. Él no hablaba un punto de consenso en contra de los caviares. Él lo que hablaba era un punto de consenso en donde decía '¿sabes qué? si nosotros tenemos que compartir una Mesa Directiva, con quienes pueden ser nuestras antagonistas, pero no tienen algún tipo de denuncia de corrupción, podemos pensar distinto, debemos acoger esa posibilidad", dijo.

Con relación al adelanto de elecciones generales y a la propuesta de la bicameralidad del Congreso, Miguel Torres sostuvo que estos dos temas demuestran a Hernando Guerra García "como persona, como líder, como político y como ser humano".

"En el tema de adelanto de elecciones, ves a un 'Nano' desprendido y un 'Nano' político también, en el sentido de decir que, si nos tenemos que ir para ayudarnos a salir de una crisis que en ese momento parecía no tener solución, creo que lo tenemos que hacer'. Un 'Nano' político porque era consciente que, a través de esta propuesta, que sí venía directamente recogiendo lo señalado por Keiko Fujimori, podía tener dos resultados: o se lograba el adelanto o se evidenciaba lo que finalmente resultó, que muchas voluntades no iban por ahí", expresó.

"Se me fue uno de mis mejores amigos"

Miguel Torres muy compungido afirmó que Hernando Guerra García terminó siendo un líder y una de las personas más importantes dentro de Fuerza Popular, a pesar de que llegó a la organización "no hace mucho". Además, recordó a 'Nano' como una persona solidaria, bondadoso, humilde y abierto con su conocimiento.

"La verdad que ayer se me fue uno de mis mejores amigos. Me apena mucho (...) era un ‘pata’ (amigo) espectacular, un tipo de esos que ya no se ven porque sabía muchísimo, pero no se vanagloriaba de eso. Leía tremendamente, pero compartía contigo no las citas, que muchos suelen hacer para verse intelectuales, sino que él te compartía las conclusiones", expresó con voz entrecortada.

El secretario general de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, y el desaparecido congresista fujimorista Hernando Guerra García. | Fuente: RPP/Congreso de la República

Causa del fallecimiento

Hernando Guerra García sufrió una descompensación cuando se encontraba en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, región Arequipa; tras lo cual fue trasladado a una posta médica.

Posteriormente, el parlamentario fujimorista fue conducido al Hospital Manuel Torres Muñoz, de EsSalud, en el distrito de Mollendo, donde un médico confirmó su deceso.

De acuerdo con el resultado de la necropsia al que fue sometido el cuerpo de Hernando Guerra García, el legislador perdió la vida por una causa patológica.

"La fiscal provincial Yecid Amparo Zeballos Arias informó que la necropsia de ley a cargo de tres médicos legistas duró más de cuatro horas, culminando esta al promediar las 13:20 horas, habiéndose determinado que la causa de muerte fue patológica (por enclavamiento de amígdalas cerebelosas; causa intermedia, edema cerebral; causa básica de muerte en estudio con probabilidades de confirmarse infarto de miocardio agudo)", señala la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay.

Hernando Guerra García fue elegido congresista por el partido Fuerza Popular en las últimas elecciones de 2021. Este año, fue elegido primer vicepresidente del Congreso el 26 de julio último, al integrar la lista ganadora liderada por Alejandro Soto para el período legislativo 2023-2024.