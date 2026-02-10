Congresista Milagros Jáuregui niega haber expuesto a menores víctimas de abuso tras difusión de imágenes

La congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se pronunció ante la reciente controversia generada por la difusión de imágenes en las que se observaría a menores de edad víctimas de abuso sexual residentes de su albergue en actos públicos.

La parlamentaria de Renovación Popular sostuvo que el material visual no fue difundido de manera oficial por la institución y atribuyó las críticas a una campaña de difamación en su contra motivada por su labor legislativa.



"Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera", expresó la parlamentaria para RPP.

"¿Cómo voy a exhibir si son las niñas a las que tenemos que proteger? Y, claro, yo ya no direcciono el hogar. Todas las leyes que he hecho, definitivamente, no le ha gustado a todo al ala caviar. Están queriendo difamarme. Todo esto ha salido a raíz de las leyes que hice, así que una pena", agregó.



El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció el inicio de acciones inmediatas de supervisión y verificación en el ‘Hogar Refugio La Casa del Padre’.

El objetivo de esta intervención es constatar si el centro de administración privada cumple con los estándares de atención y protección integral requeridos por la normativa vigente, actuando bajo el principio del interés superior del niño para determinar posibles responsabilidades por la vulneración de derechos.



"En ejercicio de su rol rector y de sus competencias, el MIMP viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral para que se determinen las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, actuando conforme a ley y bajo el principio del Interés Superior del Niño", detalló la institución a través de un comunicado oficial.

#Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: pic.twitter.com/HL6E5sCo2e — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) February 9, 2026

El centro de acogida, fundado por Jáuregui hace una década, recibe a niñas de entre 10 y 13 años que se encuentran embarazadas como consecuencia de violaciones sexuales. La legisladora, quien se opone al aborto terapéutico en estos casos, defendió la labor de su institución asegurando que el refugio brinda cuidado y protección en un espíritu de apoyo complementario a las funciones del Estado.

“Todas las adolescentes embarazadas, ultrajadas y mamás con sus bebés, en extrema pobreza, que acoge, cuida y protege el Refugio Casa del Padre son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna", indicó la pastora evangélica.

Pese a los descargos de la congresista, el partido Renovación Popular emitió un pronunciamiento marcando distancia de lo ocurrido en el mencionado evento público. La formación política lamentó el daño ocasionado y precisó que la exposición indebida de las menores no representa sus valores ni fue una situación autorizada por la dirigencia del partido.

"Bajo ninguna circunstancia el sufrimiento de menores puede ser utilizado con fines políticos, simbólicos o de exposición pública. Lamentamos profundamente el daño ocasionado y expresamos las disculpas correspondientes por una situación que no fue promovida ni autorizada por nuestro partido Renovación Popular", puntualizó la agrupación política.