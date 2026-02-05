Rafael López Aliaga pide eliminar presupuesto para franja electoral

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó la eliminación del presupuesto destinado a la franja electoral y al financiamiento de los partidos políticos, al considerar que dichos recursos públicos benefician a “canales fantasmas” y al pago de sueldos de determinados líderes políticos, como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa ofrecida en la región Moquegua, donde el candidato cuestionó que millones de soles del erario nacional se destinen al financiamiento de espacios televisivos que, según afirmó, podrían repartirse “mitad y mitad”.

En ese sentido, anunció que solicitará la anulación de dicho presupuesto.

En otro momento, López Aliaga se refirió a la situación del presidente de la República, José Jerí, y exhortó al Congreso a convocar una sesión extraordinaria para debatir y ejecutar su censura, tal como ha sido solicitado por su bancada.

No obstante, criticó que bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, entre otras, no respalden esta iniciativa, lo que -según sostuvo- impide una respuesta política inmediata frente a los cuestionamientos que pesan sobre el mandatario.