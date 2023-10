¿Qué es la reforma de 'renovación por mitades' y por qué diversas bancadas del Congreso la han planteado?

Desde el año 2021 en el Congreso de la República existen proyectos de ley que proponen la renovación parcial del Parlamento al plantear, entre otros puntos, el recorte del periodo parlamentario de cinco años a dos y medio. Y si bien el debate en torno al tema ha recaído en la Comisión de Constitución y Reglamento desde un primer momento, aún no se logran consensos que permitan que la discusión se eleve hasta el Pleno.

En marzo de este año, Hernando Guerra García, legislador de Fuerza Popular, quien falleció hace unos días y en ese entonces presidente de la Comisión de Constitución, sostuvo que su grupo de trabajo se encontraba evaluando un predictamen sobre el tema. Sin embargo, al no precisarse nuevas fechas para sesiones, el debate se estancó.

En agosto pasado, la presidencia de la Comisión pasó a manos de Martha Moyano, quien deberá ser la encargada de retomar la discusión en torno a esta reforma.

¿Qué significa la renovación por mitades?

En general, la propuesta de renovación por mitades consiste en una reforma de alcance constitucional, dado que propone la modificación de determinados artículos de la Carta Magna, esencialmente aquel referido al tiempo establecido para el periodo para el cual es elegido un congresista: cinco años. El cambio propuesto considera que este tiempo se reduzca a dos años y medio con el fin de que se permita la renovación parcial de quienes conforman el Congreso de la República.

Los detalles y las consideraciones adicionales respecto a dicho planteamiento varían de acuerdo a las iniciativas legislativas planteadas por los parlamentarios.

Por ejemplo, en noviembre del 2021, la legisladora Betssy Chávez, entonces legisladora de Perú Libre, presentó ante el Congreso el proyecto de ley N° 792/2021-CR. El texto plantea la modificación del artículo 90 de la Constitución Política al agregar que el Parlamento, si bien mantiene su periodo por cinco años, debe ser renovado 'por mitades' cada dos años y medio.

Asimismo, como disposición transitoria especial, la propuesta precisa que los organismos del sistema electoral regulen por ley la renovación por mitades del Congreso, conforme al artículo 90° de la Constitución.

Por su parte, en diciembre del 2022, la legisladora de Avanza País Adriana Tudela presentó el proyecto de ley N° 3880/2022-CR, el cual contempla cambios en los artículos 90 y 90-A de la Constitución. En el primer apartado propone que el Congreso sea elegido en procesos electorales para ejercer el cargo por un periodo de dos años y medio.

Asimismo, precisa que tanto los candidatos a la Presidencia de la República, como los candidatos a vicepresidentes pueden simultáneamente postular al Parlamento. Actualmente, la ley faculta solo este aspecto para candidatos a la vicepresidencia que integran la fórmula presidencial.

Respecto al artículo 90-A, la iniciativa propone que los parlamentarios pueden ser reelegidos, de manera inmediata, en el mismo cargo. Es decir, habilita la reelección inmediata de los congresistas, medida que había sido dejada sin efecto tras el reférendum del año 2018.

Congreso PATRICIA JUÁREZ: “La renovación por mitades me parece un buen proyecto”

Lectura a favor de la propuesta

La congresista de la bancada de Fuerza Popular (FP) Patricia Juárez se mostró de acuerdo con el proyecto de ley de la legisladora Adriana Tudela (Avanza País), que plantea la renovación del Congreso y restablece la reelección de los parlamentarios.

En entrevista con RPP Noticias, Patricia Juárez indicó que la iniciativa legislativa fue abordada meses atrás en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso cuando era presidenta de dicho equipo de trabajo. No obstante, precisó que su grupo parlamentario no ha evaluado el tema, por lo que aún no hay una posición colegiada al respecto.

Juárez consideró además que la propuesta de Tudela se enmarca en un contexto de crisis política generada a raíz, en su opinión, de la no reelección de congresistas, medida que fue descartada tras el referéndum del año 2018.

“Creo que sería un respiro para el Congreso [la renovación por mitades]. Creo que el problema, por ejemplo, de la reelección, ha sido uno de los detonantes para la crisis que vivimos, la no reelección. Creo que la reelección tiene unos ratios muy bajos, realmente se producen muy pocos casos, no llegan ni al 15% y la verdad es que creo que ese es uno de los grandes problemas”, precisó durante una entrevista en Las cosas como son.

“Yo creo que la renovación es un buen proyecto, la renovación por mitades. Me parece que es un buen proyecto, habría que evaluarlo y ver cuál sería la posición de la bancada”, añadió.

Es preciso señalar que actualmente la Comisión de Constitución es presidida por la legisladora Martha Moyano, también de Fuerza Popular. Completan la formula los congresistas Adriana Tudela (Avanza País) y Jorge Marticorena (PB), como vicepresidenta y secretario de dicho grupo de trabajo.