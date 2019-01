Vocero de APP anunció que planteará moción de censura contra Chihuán y Tapia

Ni Chihuán ni Tapia asistieron a la sesión del Consejo Directivo. | Fuente: Andina

El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (ApP), César Vásquez, anunció este martes que su bancada planteará la censura de los parlamentarios Leyla Chihuán y Segundo Tapia, quienes integran la Mesa Directiva del Congreso, por no asistir al Consejo Directivo realizado esta tarde.

Según explicó, la inasistencia de los representantes de Fuerza Popular y el APRA busca boicotear el funcionamiento del Consejo Directivo, razón por la cual solicitó la censura de los vicepresidentes.

La iniciativa de Vásquez recibió el respaldo de los legisladores Patricia Donayre, vocera de Unidos por la República; Maritza García, vocera de Cambio 21 y Alberto Quintanilla, vocero de Nuevo Perú.

Oficialismo evalúa censura

Por su parte el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, también criticó la actitud de Chihuán y Tapia, debido a que tomaron postura por Fuerza Popular. Agregó que evaluarán plantear la censura de ambos vicepresidentes.

“Ha presentado digamos ha justificado su ausencia, pero los otros dos (Chihuán y Tapia) no lo justificaron. Si ellos no dan una explicación coherente nosotros vamos a analizar al interior de nuestra bancada la presentación de una moción de censura, porque no es posible que el Congreso esté manejándose de forma partidaria”, dijo a Nada está dicho de RPP.

Sesión del Consejo Directivo

Ante la formación de tres nuevas bancadas y la pérdida de la mayoría de Fuerza Popular, el Consejo de Directivo del Congreso se reunió para la redistribución de las comisiones. Sin embargo, la sesión fue suspendida, debido a que no se alcanzó el quórum necesario debido a la inasistencia de los legisladores fujimoristas, del APRA y los tres vicepresidentes del Parlamento.

Según comentó el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la vicepresidenta Yeni Vilcatoma se excusó de asistir a la sesión, debido a un problema familiar y precisó que ni Tapia ni Chihuán informaron que faltarían.

“Se iba a tratar la situación de las distintas comisiones, de aquellas que preocupan a la población porque administran justicia en el Congreso, como la Comisión de Ética, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tienen tantos expedientes y que no tiene celeridad", declaró Salaverry.

En el caso de Tapia y Chihuán, el titular del Congreso indicó que ambos han presentado una licencia ante el partido Fuerza Popular, por el cual fueron elegidos, y que por lo tanto no deberían encontrarse sujetos a sus decisiones partidarias.