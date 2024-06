Alcalde de SJL sobre reelección de autoridades locales: "Tenemos que esforzarnos el triple para convencer a la ciudadanía"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se pronunció en torno a la medida aprobada, en primera votación, por el Congreso de la República que reestablece la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales por un único periodo consecutivo. La propuesta, al tratarse de una reforma constitucional, debe ser sometida a segunda votación en la siguiente legislatura para entrar en vigencia.

Sobre esta iniciativa, el burgomaestre indicó que es bajo el porcentaje de autoridades que son reelectas en el país por el voto de los ciudadanos. "Esto es una señal de que quienes el día de hoy ocupamos un cargo público tenemos que esforzarnos el doble, hasta el triple, para convencer a una ciudadanía cada día más informada, más pendiente de las acciones de las autoridades".

Así, agregó que las personas creen que la reelección se genera solo porque alguien postula, pero que esto no sucede así. "[Esto] pasa por la aceptación de la gente. Si vamos a las últimas cifras, por lo menos hasta donde hubo reelección [año 2014], de cada 10 alcaldes como máximo se reelegían dos, no se reelegían más", señaló.

Maldonado precisó que, con la expansión del uso del internet y redes sociales por parte de la ciudadanía, actualmente los alcaldes tienen "cientos de críticos y personas que los observan permanentemente".

"Más allá de un estímulo, creo que [la reelección] es una importante oportunidad para [que] los vecinos [puedan decidir] que las personas que están conduciendo sus distritos continúen. Para nosotros no es un estímulo y no debería serlo. El único estímulo que debemos tener es la oportunidad que nos dieron nuestros vecinos de representarlos", expresó.

Inseguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho

El burgomaestre sostuvo que existen algunos componentes que "dificultan" el avance de la lucha contra la inseguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho, como "la volatilidad" por "los cambios tan rápidos de ministros del Interior" que se producen en el Perú.

Sostuvo que dicho aspecto "no permite la continuidad de una planificación" en el distrito. Indicó que la puesta en marcha de la declaratoria de emergencia "se fue diluyendo al punto que no dio mayores resultados", debido a que el cambio de autoridades no permitió un trabajo constante.

En otro momento, Maldonado comentó que, como alcalde, tiene inmediata coordinación con los comisarios y con el jefe del comando en el distrito, con quienes sostiene reuniones permanentes en las que participa también la Policía Nacional. Sin embargo, precisó que no tiene comunicación con el Ministerio del Interior.

"Hacia más arriba, el Ministerio, nosotros no tenemos mayor comunicación. La última conversación que yo tuve con el ministro anterior [Walter Ortiz] fue el tema de mis amenazas porque me dejaron dos proyectiles en mi casa, no fue para conversar sobre la planificación. Y [con] este último (Juan José Santiváñez) no hemos tenido la oportunidad de poder conversar", recalcó.

Sobre este tema, sugirió que esta cartera debería tomar en cuenta a los municipios. "Si me permite la recomendación, es un poco mirar a los gobiernos locales como los aliados en la lucha contra la inseguridad, en la recuperación de los espacios públicos y la inversión tran grande que hacemos como municipios en serenazgo, camionetas, tecnología, cámara y todos los implementos de seguridad", agregó.