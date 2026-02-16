Últimas Noticias
Cerraron 2 millones de bodegas por la extorsión, dijo el candidato presidencial Napoleón Becerra, pero es falso

Perú Check

por Perú Check

·

Según el último Censo Nacional Económico del INEI, en el Perú hay un total de 2.3 millones de establecimientos y locales comerciales.

En una entrevista conducida por el periodista Phillip Butters, el candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, se refirió a la situación de la inseguridad y la extorsión en el Perú y señaló: “Más de dos millones de hermanos bodegueros han cerrado”.

Esta cifra también la dio en una entrevista hecha por Rosa María Palacios. Sin embargo, es falsa. En el último Censo Nacional Económico de 2022, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) determinó que a nivel nacional se registraron 2.36 millones de establecimientos y locales comerciales de todos los rubros. De estos establecimientos, 1.7 millones son de gestión privada; los demás son administrados por organismos públicos o están inactivos. 

Fuente: Establecimientos de gestión privada del V Censo Nacional Económico, INEI 2022

PerúCheck se comunicó con el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, quien señaló que la cifra de 2 millones de bodegueros que han clausurado es falsa, pues a nivel nacional existen unas 535,000 bodegas, entre formales e informales. 

Choy manifestó que sí es cierto que hay un número importante de bodegas que vienen cerrando por las extorsiones, pero considerablemente menor a las cifras expresadas por el candidato: “Ya debemos llegar a 3,000, 4,000 bodegas [cerradas], más o menos, desde la pandemia hasta la fecha”.

Conclusión

A nivel nacional, según el Censo Económico del INEI de 2022, existen 2.3 millones de locales comerciales de todos los rubros entre activos e inactivos. Bajo esas cifras, es imposible que hayan cerrado dos millones de bodegas.

Además, la Asociación de Bodegueros del Perú informa que a nivel nacional existen 535,000 bodegas entre informales y formales, y que los cierres han sido de entre 3,000 y 4,000 locales

Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato presidencial del Partido de los Emprendedores y Trabajadores, Napoleón Becerra, como falsas.

