Podemos Perú dice que votará por la censura de José Jerí “si hay mayoría” en el Congreso

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que su bancada votará a favor de la censura del presidente José Jerí si se alcanza el consenso necesario en el Congreso.

“Entonces habrá pleno el martes y nosotros, si hay mayoría, lo censuramos y veremos a quién ponemos”, afirmó, al recalcar que fueron las firmas de su bancada las que permitieron viabilizar la convocatoria al pleno extraordinario.

Luna señaló que, desde un inicio, solicitaron la renuncia del mandatario.

“Desde el primer momento, pedimos a José Jerí que renunciara, pero no lo quiso hacer. Entonces corresponde al Congreso tomar una decisión”, expresó.

Anuncia pago del bono ONP

Durante el mitin realizado en la plaza del asentamiento humano 11 de Julio, en Pucallpa, José Luna Gálvez también anunció que, de llegar al Gobierno, iniciará el pago del denominado bono ONP a partir del 28 de julio en todo el país.

Según indicó, se trata de aportes que pertenecen a los trabajadores y que el Gobierno se niega a devolver.

“Entregaremos el bono ONP que hemos peleado y que no quieren devolver a todos los peruanos. Lo hemos ganado en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, pero el Gobierno no quiere entregar. El 28 de julio empezamos a pagar los bonos ONP de todo el Perú porque es plata de los trabajadores”, recalcó.

En otro momento, el candidato presidencial planteó la necesidad de reformar el sistema previsional con el objetivo de que el 80 % de trabajadores independientes e informales accedan a una pensión digna.

“A todos los mototaxistas, todos los taxistas, los comerciantes, los agricultores, todos lo que reciben un pago por recibo, le cargan al pan, el kilo de azúcar, la cerveza, el combustible que compran les cargan con 18 %. ¿Qué hacen con ese dinero?, ¿qué le están dando? ¿quién ha pensado en la pensión para ese mototaxista de más de 70 años?”, cuestionó.