Renovación Popular cuestiona a Fuerza Popular y pide salida de José Jerí: “No debe continuar un día más en Palacio”

Renovación Popular afirmó que José Jerí no debe seguir como presidente.
Renovación Popular afirmó que José Jerí no debe seguir como presidente. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: JAIRO DIAZ
por Redacción RPP

Renovación Popular realizó una serie de acusaciones contra el presidente de la República, entre ellas, abuso de poder, inacción frente a la inseguridad, entre otros.

El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que cuestiona a Fuerza Popular y solicita que el presidente de la República, José Jerí, no continúe “un día más en Palacio”.

“Fuerza Popular avala corruptela”, se lee en el documento.

La agrupación señala, además, que no propuso a Jerí para la Presidencia del Congreso, sino al almirante José Cueto, a quien calificó como “un caballero incuestionable”.

Asimismo, el partido realizó una serie de acusaciones contra el jefe de Estado.

Entre ellas, sostiene que habría “abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres” y posteriormente “darle cargos bien remunerados”.

También afirma que “no ha hecho absolutamente nada contra la inseguridad ciudadana” y que permite el ingreso a Palacio de personas “sentenciadas a prisión domiciliaria”.

Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”, indicó.

Por otro lado, la agrupación política sostuvo que el mandatario “invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución”, mencionando que una de ellas fue asesinada por sicarios vinculados -según el comunicado- a congresistas investigados por la presunta conformación de una “red sexual en el Congreso”.

Finalmente, Renovación Popular reafirmó ser un partido de “Derecha Cristiana” con “valores y principios sólidos”.

“No es una ‘derecha’ mercantilista y farisea, financiada por empresas corruptas, que sostiene, en aras a una ‘estabilidad’ sin ningún fundamento, a un personaje que ha mancillado el rol de ser presidente del Perú”, concluyó.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Renovación Popular Fuerza Popular José Jerí

