Renovación Popular cuestiona a Fuerza Popular y pide salida de José Jerí: “No debe continuar un día más en Palacio”

El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que cuestiona a Fuerza Popular y solicita que el presidente de la República, José Jerí, no continúe “un día más en Palacio”.

“Fuerza Popular avala corruptela”, se lee en el documento.

La agrupación señala, además, que no propuso a Jerí para la Presidencia del Congreso, sino al almirante José Cueto, a quien calificó como “un caballero incuestionable”.

Asimismo, el partido realizó una serie de acusaciones contra el jefe de Estado.

Entre ellas, sostiene que habría “abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres” y posteriormente “darle cargos bien remunerados”.

También afirma que “no ha hecho absolutamente nada contra la inseguridad ciudadana” y que permite el ingreso a Palacio de personas “sentenciadas a prisión domiciliaria”.

“Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa”, indicó.

Por otro lado, la agrupación política sostuvo que el mandatario “invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución”, mencionando que una de ellas fue asesinada por sicarios vinculados -según el comunicado- a congresistas investigados por la presunta conformación de una “red sexual en el Congreso”.

Finalmente, Renovación Popular reafirmó ser un partido de “Derecha Cristiana” con “valores y principios sólidos”.

“No es una ‘derecha’ mercantilista y farisea, financiada por empresas corruptas, que sostiene, en aras a una ‘estabilidad’ sin ningún fundamento, a un personaje que ha mancillado el rol de ser presidente del Perú”, concluyó.

🚨#𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎| El Partido Político Renovación Popular informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/MzDMENJSc1 — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) February 14, 2026