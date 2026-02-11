Ciudadanos Por el Perú se retira de elecciones generales sin candidatos y en medio de cuestionamientos por uso de franja electoral

A dos meses de los comicios, el partido formalizó ante el JNE su salida total de las Elecciones Generales 2026 luego del rechazo de su fórmula presidencial y del colapso de sus listas parlamentarias

Sin candidatos habilitados para competir con fórmula presidencial, ni para el Senado ni la Cámara de Diputados y tampoco para el Parlamento Andino, el partido político Ciudadanos Por el Perú (CPP), decidió retirar por completo su participación en las Elecciones Generales 2026, a dos meses de desarrollarse los comicios.

Alberto Moreno, secretario general de la agrupación política confirmó en exclusiva a la cobertura electoral El Poder en tus Manos de RPP esta decisión, luego de presentarse la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por parte del personero legal.

En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP, Moreno justificó la medida señalando que es preferible dar un paso al costado ante un escenario que enfrenta al electorado a una "escandalosa oferta política que no va a ayudar a la democracia".

La medida se formalizó el 11 de febrero, ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, en el último día de plazo para presentar las solicitudes de renuncia de candidatos y de retiro de listas de acuerdo al cronograma electoral.

Así, el número de agrupaciones en competencia queda en 37, de las cuales, 36 competirán con candidato presidencial y sólo una, el Frepap, lo hará únicamente con candidatos al Parlamento Bicameral y al Parlamento Andino.

Historia de una decisión

“Desde el 19 de enero el acuerdo fue tomado, pero concretar esta medida tomó su tiempo debido a un viaje al exterior que la presidenta del partido tuvo que realizar por temas personales y ha vuelto la semana pasada. El partido acordó retirarse de las elecciones, sobre todo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones no dio pase a la plancha presidencial del compañero Morgan Quero”, señaló el dirigente.

Recordemos que el candidato presidencial de este partido era Morgan Quero, el exministro de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte. Su candidatura fue rechazada por el JNE al considerar que su afiliación a CPP se produjo en marzo del 2025, cuando la ley establecía el 12 de julio de 2024 como fecha máxima de afiliación a todos los candidatos.

Por esta decisión es que las cincuenta y dos candidaturas a diputados que figuran en la plataforma electoral del JNE, tienen la condición de improcedentes porque tras la decisión, no se apeló.

La sombra de la franja electoral

Alberto Moreno precisó que, tras haberse tomado la decisión de no seguir en carrera electoral, también se decidió no contar con la franja electoral, el servicio de difusión de propaganda que la ONPE distribuye a cada agrupación política y que es financiada con recursos públicos de todos los peruanos.

Sin embargo, tras las presuntas irregularidades del partido Primero La Gente, sobre direccionamiento de los fondos de la franja a una empresa vinculada a Miguel Castillo, uno de sus propios fundadores, este casó motivó a poner la mirada en las demás agrupaciones políticas.

Sin candidatos habilitados, Ciudadanos Por el Perú destinó S/ 1 '699,130.00 soles a ocho empresas de medios de comunicación y personas naturales. La empresa con el mayor monto asignado fue A Mil Por Hora SAC con S/ 1 '425,240,00 soles. Le sigue la Empresa de Radio y Televisión Central del Mayo empresa individual de responsabilidad limitada, con S/ 100,080,00 soles. La siguiente empresa fue Iquitos al Rojo Vivo SAC, a la que se le asignó S/ 53,880,00 soles. También a la empresa de Radiodifusión Social La Familia SAC con S/ 40,044,00 soles; La Voz del Sur E.I.R.L., con S/ 39,945,00 soles; a Gotardo Vilcatoma Aranda con S/ 39,825,00 soles. Cierran el grupo, La Selva Producción y Servicio Digital SAC con S/ 80,00 soles; mientras que el monto más pequeño de 35 soles fue dirigido a la persona de Rosa Elidia Álvarez Lezama.

El secretario general responsabilizó al ex personero legal, Alfredo Murrugarra Ramírez por ir en contra de las decisiones del partido al autorizar dicha distribución.

"Rechazamos la conducta inapropiada de un mal dirigente que a espaldas del Comité Ejecutivo Nacional y del Partido por la confianza del manejo del casillero de comunicación entre el partido y la ONPE ha usufructado el nivel de representatividad el personero nacional", dijo Moreno en Las cosas como son.





El último 07 de febrero, mediante comunicado difundido en las redes oficiales del partido, CPP señaló que el pedido de renuncia a la franja electoral se reiteró a la ONPE y que, tras el acto unilateral del personero, decidieron separarlo del cargo pidiendo la intervención del Ministerio Público.

En Las cosas como son, Moreno afirmó que el partido se enfocará ahora en el siguiente proceso electoral. "Nosotros ya desde hace dos meses venimos preparando las candidaturas municipales y regionales en los diversos regiones del país", dijo.

Con el 11 de febrero como fecha límite para solicitar el retiro de listas de candidatos, CPP cierra el capítulo de un intento fallido por sostenerse en una carrera electoral con la que no empezó con buen pie.