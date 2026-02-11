ONPE inicia difusión de franja electoral para las Elecciones Generales 2026

Desde hoy, 11 de febrero, hasta el 9 de abril, los ciudadanos podrán conocer las propuestas de las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026 a través de la denominada franja electoral.

Esta modalidad de financiamiento público indirecto es gestionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de facilitar el acceso de partidos políticos y alianzas a espacios en medios de comunicación radiales y televisivos.

De acuerdo con la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas (Ley n.° 28094), las agrupaciones no pueden contratar directamente espacios para difundir propaganda electoral en radio y televisión. La norma busca reducir las desigualdades que, en procesos anteriores, se generaban por la diferencia de recursos económicos entre partidos y candidatos.

Las disposiciones sobre la franja electoral fueron debatidas y aprobadas por el Congreso de la República. En ese marco, la ONPE reglamentó los procedimientos para su aplicación. Una modificación reciente incorporó a la franja las redes sociales y canales digitales, además de permitir que las propias organizaciones políticas seleccionen los medios en los que desean difundir sus mensajes.

En cumplimiento del cronograma electoral, la ONPE asignó montos a 38 agrupaciones políticas que solicitaron la inscripción de candidaturas y gestionó la contratación de los espacios elegidos entre el 2 y el 16 de enero. Sin embargo, nueve medios no fueron considerados debido a que no suscribieron contrato con la entidad o porque los medios desistieron de transmitir la propaganda electoral.

Partidos que desistieron de emitir sus spots

Hasta el 10 de febrero, los partidos que desistieron parcial o totalmente de emitir sus spots son Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso; el Partido Político Nacional Perú Libre; y el Partido País para Todos.

En el caso de Ciudadanos por el Perú, sus mensajes no serán transmitidos debido a que sus listas fueron declaradas improcedentes por el Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, las empresas con las que la ONPE no firmó contratos para la emisión de la franja electoral son Abra Producciones, Willax S.A.C., 1190 Perú I LATAM S.A.C., Radio Plus F.M. EIRL y Empresa Nor Peruana de Telecomunicaciones S.A.

La ONPE informó que las organizaciones políticas que seleccionaron medios que no formalizaron contrato con dicha entidad o desistieron de la contratación, se les comunicará sobre el acceso al Portal CLARIDAD, donde podrán elegir otras ofertas disponibles del catálogo, los saldos de tiempo y espacios para la difusión de la franja electoral.