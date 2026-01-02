Elecciones 2026: presentan tacha contra la candidatura presidencial de José Williams

El ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara presentó una tacha contra la candidatura presidencial de José Williams, por una presunta infracción a la normativa electoral y al estatuto y reglamento electoral de la organización política Avanza País durante el proceso de democracia interna.

El ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara presentó el recurso, en el que cuestiona la información sobre ingresos declarados por José Williams en su declaración jurada de hoja de vida.

La tacha fue ingresada al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, con fecha del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento remitido al JEE Lima Centro 1, José Williams registra en su hoja de vida una renta bruta anual de más de 187 mil soles, "suma ridícula, si se le compara con la consignada por otros congresistas" que integran las listas al Senado, Diputados y Parlamento Andino.

En esa línea, señaló que el monto declarado como ingresos por Williams "serían por condición de congresista" y, por ello, "el monto resulta diminuto en comparación a otros congresistas".

Argumentos

El ciudadano argumentó su tacha con la comparativa en la Remuneración Bruta Anual de Adriana Tudela (S/ 431 800), Alejandro Cavero (S/ 423 249,), Diana Gonzales (S/ 423 249) y Karol Paredes (S/ 423 249).

"La simple comparación de los ingresos declarados del candidato tachado y las de los congresistas que integran la fórmula y listas de candidatos del partido Avanza País, demuestran que el señor Williams Zapata, ha incumplido su deber de declarar con veracidad, pues todos declaran mayores ingresos del Congreso de la República", sostiene el ciudadano.

En esa línea, el denunciante sostuvo que existen "diferentes" declaraciones juradas de ingresos que habría brindado Williams a la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones.

Por otro lado, la tacha incluye la omisión de beneficios derivados de la condición de general de división en retiro del Ejército del Perú -añadió que no figuran en la sección de bienes y rentas de la hoja de vida-.

"El candidato tachado declara la suma de S/ 164 400 de otros ingresos anuales del Sector Público, probablemente sus ingresos como General Retirado del Ejército del Perú, lo que deberá demostrar documentadamente", señaló.

Por lo expuesto, el ciudadano solicitó que "en caso la tacha contra el candidato a la Presidencia se declare fundada, las candidaturas a las Vicepresidencias no sean inscritas".