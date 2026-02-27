Últimas Noticias
JEE advirtió que Alfonso López Chau y Mario Vizcarra habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Informes de Fiscalización señalan que los candidatos de Ahora Nación y Perú Primero habrían omitido en sus hojas de vida tener participaciones empresariales.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 informó este viernes que los candidatos presidenciales Mario Vizcarra y Alfonso López Chau habrían brindado información falsa en sus respectivas hojas de vida.

En el caso de López Chau, candidato por Ahora Nación, el JEE señaló que este había declarado no tener acciones ni participaciones empresariales. Sin embargo, registros de la SUNARP evidencian que figura como socio fundador del Centro Médico Gestión & Salud S.A.C., donde suscribió 100 acciones. 

“Se advierte que el candidato Pablo Alfonso López Chau Nava no declaró ser socio fundador de la persona jurídica CENTRO MEDICO GESTIÓN & SALUD S.A.C, inscrita en la Partida Registral N° 14165248 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento A00001 (Constitución), que suscribió 100 acciones, conforme consta en el documento registral. Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato“, se lee en el documento.

La fiscalización electoral también halló supuestas inconsistencias en la declaración jurada del candidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, quien omitió consignar su participación en la empresa C y M Vizcarra S.A.C. pese a figurar como socio con acciones registradas en SUNARP. 

"Se advierte que el candidato Mario Enrique Vizcarra Cornejo, no declaró ser Socio de la persona jurídica C Y M VIZCARRA S.A.C., inscrita en la Partida Registral N° 11001659 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna Oficina Registral de Moquegua, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento B44 que adquirió 500 acciones y posteriormente en el Asiento 000021 que cuenta con 300 acciones, conforme consta en los documentos registrales. Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato", precisa el informe.

El organismo electoral señala que de comprobarse que ambos candidatos cometieron una infracción, esto podría derivar en sanción económica y evaluación penal. Los partidos políticos de dichos postulantes a la Presidencia de la República deberán presentar sus respectivos descargos. 

