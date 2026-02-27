Últimas Noticias
Mesías Guevara, del Partido Morado, a favor de destinar el 6 % del PBI a la educación

Mesías Guevera tiene pasado como congresista y gobernador regional de Cajamarca.
Mesías Guevera tiene pasado como congresista y gobernador regional de Cajamarca. | Fuente: Andina
En el programa Así Estamos, el candidato del Partido Morado dijo que “sí hay presupuesto, lo que pasa es que está manejando mal el presupuesto”.

El candidato presidencial por el Partido Morado (PM), Mesías Guevara, se mostró a favor de destinar directamente el 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) al sector educación.

En entrevista con el podcast Así Estamos, el aspirante presidencial centró su discurso en el destino de la educación durante un eventual gobierno del PM.

Guevara Amasifuén -con pasado acciopopulista- afirmó que el Estado peruano cuenta con el presupuesto para redoblar la inversión en educación; sin embargo, señaló que no hay una adecuada administración del erario.

“Si analizas bien, los cuatro ministerios que tienen bastante presupuesto Transportes y Comunicaciones, Salud, Educación, Vivienda e interior. Por tanto, sí hay presupuesto, lo que pasa es que está manejando mal el presupuesto”, declaró al podcast de RPP.

El postulante presidencial también planteó separar al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu).

“Hay que sacarlo de ahí porque el ministro tiene que estar en otras tareas: normatividad, eje rector…”, indicó.

Asimismo, formuló realizar un “proyecto educativo nacional” para articular directamente la relación entre el Ministerio de Educación, los directores regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los directores de los colegios.

“La educación es el eje central del país”, aseveró.

Finalmente, Mesías Guevara dijo que, para su eventual gobierno, es prioridad “rescatar” a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), así como redoblar el presupuesto al programa Beca 18.

“Le dan 50 millones [de soles] a Beca 18 y al Congreso le dan 1 300 millones. El mundo al revés…”, finiquitó.

Mesías Guevara Partido Morado Elecciones 2026 El Poder en tus Manos

