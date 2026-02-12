Últimas Noticias
Elecciones 2026: 130 solicitudes de renuncia de candidatos fueron presentadas ante los JEE

La sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el cercado de Lima.
La sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el cercado de Lima. | Fuente: JNE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El JNE indicó que, de esta cifra, 43 se encuentran en trámite ante los JEE; es decir, que viene siendo revisado el cumplimiento de los requisitos de las mismas, mientras que otras 87 han sido resueltas por estos órganos electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que unas 130 solicitudes de renuncias de candidatos a su postulación en las elecciones generales 2026 fueron presentadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) hasta el miércoles 11 de febrero, fecha en que cerró el plazo para realizar esta gestión.

En un comunicado, el órgano electoral indicó que, de esta cifra, 43 se encuentran en trámite ante los JEE; es decir, que viene siendo revisado el cumplimiento de los requisitos de las mismas, mientras que otras 87 han sido resueltas por estos órganos electorales.

El reporte del JNE señaló también el tipo de cargos a los que se refieren las 130 solicitudes señaladas. Así, 1 corresponde a fórmula presidencial (un candidato a la vicepresidencia), 68 a diputados, 30 a senadores por distrito múltiple, 19 a senadores por distrito único y 12 al Parlamento Andino.

Asimismo, precisó que entre los JEE con mayor cantidad de pedidos de renuncia figuran los de Lima Centro 2 (32), Lima Oeste 3 (14), Piura 1 (7), Maynas (6) y los de Cusco, Huancayo, Huaura, Tacna y Tambopata (con 5 cada uno).

Siguen los JEE del Callao, Chiclayo y Tumbes (4); los de Abancay, Arequipa 1, Chachapoyas, Huamanga, Lima Oeste 1, Huaraz y Coronel Portillo (3); Huánuco, Ica, Pasco, Puno y Trujillo (2); y, Cajamarca, Lima Centro 1 y Mariscal Nieto (1).

Retiro de candidatos

Igualmente, se indica que las organizaciones políticas presentaron 19 pedidos de retiro de candidatos al cierre del plazo establecido en el cronograma electoral, de los cuales 18 se encuentran en trámite en los JEE y uno alcanzó el estado de resuelto. 

En referencia al tipo de cargo, se señaló que 10 corresponden a diputados, 7 a senadores por distrito múltiple y 2 a senadores por distrito único. No existen solicitudes de retiros correspondientes a la fórmula presidencial y al Parlamento Andino.

También se indica que el JEE de Lima Oeste 3 viene a ser el que mayor cantidad de retiros ha recibido con 3. Le siguen los de Coronel Portillo, San Martín, Lima Centro 2 y Trujillo (con 2 cada uno) y los de Abancay, Callao, Chachapoyas, Cusco, Huaura, Piura 1 y Tacna (con 1 cada uno).

