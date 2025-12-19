Voto Digital: especialista afirma que defectos que advierte el JNE no se podrán corregir antes de las elecciones

José Ñaupari, especialista en legislación electoral, manifestó que el voto digital para los comicios del 2026 ya no se dará tras el anuncio del JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones anunció este viernes que la aplicación del voto digital para las Elecciones Generales del 2026 no resulta viable una tras auditoría técnica. En ese sentido, el especialista en legislación electoral, José Ñaupari, manifestó que ya el tiempo no alcanza para solucionar el problema.

Ñaupari, en conversación para RPP, opinó al respecto del por qué el JNE tomó esta decisión, pese a que la ONPE había anunciado ya un registro de voluntarios que iban a participar en la aplicación de esta modalidad de votación.

"Por el tenor de la nota de prensa, consideraría que los defectos que ha advertido el JNE no es algo que se pueda llegar a corregir en lo que queda con miras al 12 de abril (día de las elecciones)", explicó el especialista.

Ñaupari manifestó también que desde el Congreso, en coordinación con el sistema electoral, debieron evaluar mejor los tiempos para una auditoria previa. Más aún cuando cerca de 10 mil peruanos se registraron.

"Lo ideal hubiera sido que el sistema (del voto electrónico) hubiese sido hecho antes del inicio del registro, que los amigos del JNE hagan la auditoría (para la aplicación) antes del inicio del registro (de voluntarios)", expresó.

Voto electrónico no va

El JNE presentó los resultados de la auditoría al sistema de voto digital, realizada desde el 15 de octubre por un comité técnico especializado en ciberseguridad para evaluar su legalidad, transparencia y nivel de protección de datos. Tras revisar los hallazgos, el organismo electoral decidió que este mecanismo no será aplicado en los comicios del próximo año.

"El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente constitucional garante de la legalidad, integridad y transparencia de los procesos electorales, aprobó la opinión técnica desfavorable emitida por las áreas especializadas de la institución respecto de la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD) remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), concluyendo que no resulta viable su aplicación inmediata en las Elecciones Generales 2026", informaron.

La auditoría señala que, a la fecha, no se reúne los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar que las votaciones traduzcan de manera auténtica, libre y espontánea la voluntad ciudadana, ni que los escrutinios reflejen de forma exacta y oportuna el resultado del sufragio directo.