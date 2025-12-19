Elecciones 2026: alianza Venceremos presentó plan de gobierno y a Ronald Atencio como candidato presidencial

La alianza electoral integrada por los partidos Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir, inició oficialmente su carrera hacia las elecciones del 12 de abril del 2026. Duberlí Rodríguez, exmagistrado, postula con el N° 1 al senado nacional.

La Alianza Electoral de Venceremos, una de las propuestas electorales de izquierda para las Elecciones Generales 2026, integrada por los partidos Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir; presentó oficialmente su plan de gobierno, un documento denominado: "31 propuestas para cambiar el Perú".

La presentación de este plan estuvo liderada por el candidato presidencial Ronald Atencio quien estuvo acompañado del equipo técnico encargado del diseño de estas propuestas.

Atencio señaló que con este plan se busca "hacerle frente a la criminalidad, la desigualdad, la corrupción institucionalizada, el abuso de poder y la ausencia de una verdadera industrialización que viene afectando al país, a las instituciones y al pueblo".

Entre los miembros del equipo se pudieron ver a rostros conocidos como el excongresista Alberto Quintanilla quien es el segundo vicepresidente en la plancha presidencial, así como Aída García Naranjo, quien va con el número dos en la lista del senado nacional. También acudió la actual congresista Sigrid Bazán que postulará a la cámara de diputados por Lima.

Duberlí Rodríguez al senado nacional

Atencio señaló que el proceso de inscripción de la lista completa de candidaturas de Venceremos se encuentra en un 70% porque, como informó la cobertura de El Poder en tus Manos de RPP, las 38 agrupaciones en competencia tienen hasta el 23 de diciembre como plazo máximo para registrar a todos sus candidatos (elegidos en las elecciones primarias e invitados designados) ante el Jurado Electoral Especial correspondiente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Tenemos candidatos designados y estamos en ese proceso de ingresar las fichas [al sistema del JNE] y una vez concluida esa etapa daremos a conocer la lista completa, pero de primera impresión sí podemos señalar que el compañero Duberlí Rodríguez va con el número uno al senado nacional", precisó.

Recordemos que Unidad Popular, partido liderado por Duberlí Rodríguez, integraba esta coalición de izquierda, pero al no lograr su inscripción como agrupación política en el plazo establecido por el JNE, tuvo que abandonar la misma.

En la presentación del plan se dio a conocer que Gustavo Guerra-García lidera el equipo técnico a cargo de la elaboración del plan de gobierno, en el que también han intervenido personajes como el exmagistrado Duberlí Rodríguez, el exministro de Economía Pedro Francke, Rolando Reátegui Lozano, Sergio Tejada, Ricardo Soberón, el abogado Julio Arbizu, Ricardo Jiménez, Dante Quispe; entre otros.

El documento contempla propuestas como el acceso a salud de calidad a través de una reforma progresiva del sector, así como un nuevo sistema de pensiones, impulso del desarrollo turístico, así como la promoción de la industrialización del país.

Así llegó Atencio a ser candidato

Recordemos que Ronald Atencio no era el candidato natural de Venceremos. Tras un acuerdo interno se estableció que sea él quien reemplace a Vicente Alanoca (candidato de Nuevo perú), el otro rostro que competía por sel el candidato presidencial junto a Guillermo Bermejo. Por ese momento, Atencio era el defensor legal del congresista Bermejo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. Ante la decisión judicial, se decidió que el abogado fuera la carta a la presidencia.