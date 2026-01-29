Elecciones 2026: paso a paso para que verifiques online con tu número de DNI si fuiste elegido miembro de mesa

La ONPE seleccionó alrededor de 830 mil miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026.

Desde este 29 de enero, los ciudadanos ya pueden saber si fueron elegidos como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la consulta oficial en línea donde, ingresando solo el número de DNI, cualquier elector puede verificar si fue designado como titular o suplente.

¿Dónde saber si soy miembro de mesa?

La ONPE habilitó el enlace oficial de Consulta Electora de ONPE:

👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

El sorteo se realizó de manera simultánea a nivel nacional y permitió seleccionar a más de 820 mil ciudadanos, quienes tendrán a su cargo la instalación, conducción y cierre de las mesas de sufragio el próximo 12 de abril, en un proceso marcado por el retorno de la bicameralidad y una cédula de votación de mayor tamaño.

¿Cómo consultar si eres miembro de mesa?

El procedimiento es sencillo y toma solo unos segundos:

Ingresa a la web oficial de la ONPE. Dirígete a la sección “Consulta de miembros de mesa”. Coloca tu número de DNI. Revisa si fuiste elegido como miembro titular o suplente.

La ONPE recuerda que la obligación alcanza tanto a titulares como a suplentes, quienes deben presentarse desde las 6:00 a.m. el día de la votación.

¿Qué pasa después del sorteo?

Tras la publicación de la lista preliminar, se abre un periodo de tachas para que los ciudadanos que no cumplan con los requisitos legales puedan presentar su reclamo. Superada esta etapa, se difundirá la lista definitiva de miembros de mesa y se iniciará el proceso de capacitación obligatoria, que podrá realizarse de manera presencial o virtual.

¿Quiénes no pueden ser miembros de mesa?

La ley electoral establece impedimentos claros. No pueden ser designados, entre otros, los candidatos, personeros, autoridades políticas, funcionarios del sistema electoral ni familiares directos que coincidan en una misma mesa.

¿Por qué es importante verificar a tiempo?

Cumplir como miembro de mesa es un deber cívico obligatorio. No hacerlo sin justificación válida puede generar multas, mientras que asistir da derecho a una compensación económica y otros beneficios establecidos por la ONPE.

👉 Verificar si fuiste elegido con anticipación te permitirá organizarte, capacitarte y evitar sanciones.