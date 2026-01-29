¿Eres miembro de mesa? Ingresa a este link para saberlo

Tras el sorteo del 29 de enero, la ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Aquí te explicamos cómo consultarlo y qué hacer después.

La ONPE realizó el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026. Más de 800 mil ciudadanos fueron designados. La primera publicación del sorteo es provisional. Desde ese momento se abre un periodo de tachas de tres días, conforme a la ley electoral: “La tacha es el derecho que tienen los ciudadanos de cuestionar la designación de un miembro de mesa si se encuentra dentro de un impedimento legal”, explicó Frans Paz Retuerto, vocero de la ONPE.

La segunda publicación se realizará aproximadamente el 18 de febrero, según fuente de la ONPE.

El link para saber si eres miembros de mesa:

Luego del sorteo nacional de miembros de mesa, la ONPE publicó la relación oficial de ciudadanos designados para las Elecciones Generales 2026. La consulta es a través de su plataforma digital.

¿Dónde saber si soy miembro de mesa?

La ONPE habilitó el enlace oficial:

👉 https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/





Solo necesitarás ingresar tu número de DNI para conocer si fuiste designado como titular o suplente.

En estas elecciones, el rol del miembro de mesa será fundamental. El proceso incluye el retorno del Senado y la Cámara de Diputados, lo que implica una cédula de votación más grande y compleja. Los miembros de mesa serán los primeros responsables de orientar a los votantes y asegurar que el proceso se desarrolle con normalidad.

Verificar a tiempo si fuiste designado te permitirá organizarte, capacitarte y evitar sanciones.