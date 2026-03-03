ONPE iniciará el 11 de marzo la impresión de la cédula de votación para las elecciones generales 2026

Además, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que los primeros resultados presidenciales se conocerían entre las 8 y 8:30 p.m. del día de las elecciones.

Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) expusieron ante la Comisión de Constitución del Congreso los avances en la organización de las Elecciones Generales 2026 y de los comicios regionales y municipales previstos para octubre.

Durante su presentación, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el 11 de marzo se iniciará la impresión de la cédula de votación que se utilizará en las elecciones del próximo 12 de abril.

El funcionario explicó que este proceso comenzará luego de realizarse una prueba de color el 10 de marzo, en la que participarán los personeros técnicos de las organizaciones políticas para verificar que los símbolos y colores de los partidos se reproduzcan correctamente en la cédula.

“El 10 de marzo hay una prueba de impresión de color. Todos los partidos tienen que estar con sus personeros técnicos para verificar que el color aprobado sea exactamente el que se imprima en la cédula. El partido entrega su logo al Registro de Organizaciones Políticas y nosotros imprimimos ese mismo logo. Ya el 11 comenzamos con la impresión de las cédulas”, señaló.





Primeros resultados presidenciales llegarán desde Lima y Callao

Corvetto también indicó que los primeros resultados de la elección presidencial se conocerán con la información que llegue desde Lima y el Callao, que suelen ser las circunscripciones con mayor rapidez en el procesamiento de actas.

Precisó además que la página web de la ONPE estará disponible desde las 5 de la tarde del día de la votación y se actualizará cada 15 minutos conforme avance el conteo de votos.

“Esperamos que entre las 8 y 8:30 de la noche tengamos resultados nacionales importantes para la elección presidencial. El resto de resultados irá llegando conforme se procese la información fuera de Lima y Callao. Calculamos que hacia las 11 o 11:30 de la noche deberíamos tener procesado Lima y Callao en todas las dignidades”, explicó.

Lista final de candidatos se definirá el 14 de marzo

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que el próximo 14 de marzo quedará definida la lista final de candidatos que competirán en las elecciones generales, una vez concluido el periodo de tachas, apelaciones y exclusiones.

El magistrado detalló que hasta el momento ya se ha calificado el 93% de las candidaturas presentadas.

“Se han presentado 1900 listas y fórmulas. Ya hemos atendido el 93% de ellas: se han inscrito 1771 listas que representan 8633 candidatos. Queda aproximadamente un 6% que sigue en proceso entre tachas, apelaciones y otros trámites”, precisó.

Debate presidencial se realizará en seis fechas

Burneo recordó además que el debate presidencial se realizará en dos jornadas de tres días cada una en el Centro de Convenciones de Lima.

La primera jornada se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda jornada se desarrollará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril.

Toda la información sobre el desarrollo del proceso electoral rumbo a los comicios del 12 de abril de 2026 se puede seguir en la cobertura especial de RPP “El Poder en tus Manos”.