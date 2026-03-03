Elecciones 2026: JNE advierte que necesita más presupuesto y se reunirá con el MEF este 5 de marzo

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que su institución requiere 289 millones de soles adicionales para garantizar el desarrollo de las Elecciones 2026. Este jueves 5 de marzo se reunirá con el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, para abordar este tema.

"A la fecha, con el último decreto supremo se nos ha transferido S/114 000 000, es decir, estamos hablando de un déficit de 289 millones de soles. Este jueves tenemos una reunión con el actual ministro de Economía [Gerardo López]. Esperemos llegar a un consenso a efecto de que nos garanticen los recursos necesarios para efecto de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda garantizar su trabajo, la fiscalización que queremos para garantizar la legalidad del proceso", indicó.

Burneo afirmó que garantizar el presupuesto para las elecciones es responsabilidad del Gobierno y advirtió que no cumplir con ello podría constituir causal de vacancia. Precisó que los recursos solicitados se destinarán a labores de fiscalización y a la implementación de los Jurados Electorales Especiales.

Cabe recordar que, el pasado 26 de febrero, el Poder Ejecutivo autorizó, mediante decreto supremo, la transferencia de S/ 114 millones al Jurado Nacional de Elecciones y S/ 588 millones a la ONPE para financiar la organización y el desarrollo de los comicios previstos en 2026, como las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales.

En declaraciones a la prensa, tras asistir a la Comisión de Constitución del Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones señaló que, de no contar con los recursos necesarios para los procesos electorales previstos en 2026, la institución “va a estar con muchas dificultades”.

¿Qué opina la ONPE?

Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien también se presentó ante la Comisión de Constitución, señaló que la institución ya recibió S/ 588 millones para financiar el proceso electoral de 2026 y afirmó que esos recursos permitirán cubrir no solo la primera vuelta, sino también una eventual segunda vuelta y otras actividades previas.

"Nos acaban de dar 588 millones de soles, que es imposible que los gastemos en primera vuelta, no hay tiempo para gastarlo en primera vuelta. Pero eso nos va a permitir financiar la segunda vuelta, primarias de regionales y municipales y todo lo que tiene que ver con actividades previas", señaló.

Si bien indicó que aún existiría un monto adicional de presupuesto pendiente por parte del Gobierno, recalcó que “todavía hay tiempo” para contar con esos recursos.

"Tendríamos un saldo todavía de S/688 millones de soles, pero para darnos ese dinero todavía hay tiempo. Se nos ha dicho abril, mayo que se nos estaría dando el dinero. Hay tiempo, no hay ninguna urgencia, pero es importante tenerlo en consideración", sostuvo.

Sobre la adquisición de chalecos y la valla electoral

En otro momento, Roberto Burneo fue consultado por RPP sobre la compra de chalecos antibalas para el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), medida anunciada meses atrás ante el contexto de criminalidad. Al respecto, señaló que el tema está en manos del área de Abastecimiento y que esperan contar con este equipamiento próximamente.

"Estamos en ese proceso, sí, tenemos previsto, está en el área de abastecimiento, esperemos que pronto ya tengamos todos esos recursos. Algunos los vamos a comprar, otros los vamos a alquilar, así que esperemos que ya la parte de logística lo pueda cumplir", sostuvo.

Finalmente, el presidente del JNE indicó que serán los miembros del Pleno de esta institución quienes definirán cómo se calculará la valla electoral para la conformación del Senado del nuevo Congreso peruano.

"Lo de la valla electoral es un tema complejo que va a ser materia de análisis del Pleno del Jurado. Pronto, para garantizar la predictibilidad, vamos a dar a conocer [esta información]. Pero eso yo no lo puedo aún adelantar porque tiene que ser debatido y definido por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones", señaló.

Sobre los cambios en la franja

Durante la sesión de la Comisión de Constitución, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, recordó que el retiro de algunos partidos políticos de la franja electoral y la falta de documentación para concretar contratos con proveedores generaron cambios en la distribución del tiempo destinado a los spots en distintos medios de comunicación.

"Tuvimos partidos que se desistieron de difundir spots, como Primero La Gente y Perú Libre en un medio de comunicación. Otro, el Partido País para Todos, renunció a todos los espacios de la franja y Ciudadanos por el Perú no hizo uso de sus espacios porque no le declararon procedente las candidaturas por el Jurado Nacional de Elecciones y, después, decidió no participar. Es importante que sepan que como los medios se retiraron y o no presentaron su documentación, no se pudo formalizar el contrato", comentó.