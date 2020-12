Las elecciones generales se realizarán el 11 de abril del 2021. | Fuente: Agencia Andina

Las elecciones generales del 2021 se llevarán a cabo en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Son 24 los partidos políticos que participarán en los próximos comicios, casi todos con un candidato presidencial, excepto el FREPAP. A diferencia del proceso electoral anterior, donde se eligió al reemplazo del Congreso vacado, en las elecciones del 2021 se aplicará la valla electoral, es decir, aquellos partidos que no superen un mínimo de votos, establecido en la ley de organizaciones políticas, perderán su inscripción.



Para el representante de Ideal Internacional en Perú, Percy Medina, esta etapa preelectoral ha demostrado muy poca participación de los afiliados en las agrupaciones políticas y hace falta renovar los padrones de militancia. "En algunos casos son padrones muy antiguos que incluyen a personas que ya no participan en el proceso, pero además hemos visto que hay poca competencia en estos procesos internos, que es otro rasgo a la selección de candidatos. En la mayoría de partidos políticos hubo una sola lista, es decir, no hubo competencia sino hubo la ratificación de candidatos y candidatas que han sido seleccionados por la dirigencia del partido. Hemos tenido un proceso de selección de candidaturas bastante cerrado, con escasa competencia y que ha convocado poco interés de los afiliados porque no había nada que elegir", señaló tras ser consultado para este informe.

Los comicios generales fueron convocados mientras el Congreso se mantenía en confrontación con el Ejecutivo. Para Jorge Aragón Trelles, profesor de ciencias políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), las posiciones de los actuales parlamentarios influirán al momento que el elector tome una decisión. "Sí les va a pasar la factura a varios partidos que han estado más relacionados con el intento de vacancia, estos partidos van a llegar más golpeados al proceso electoral. Un grupo mayoritariamente joven ha sido muy activo en este proceso electoral, la población mayor probablemente va a votar de una manera y los jóvenes de otra manera, y me parece que es entre los jóvenes en lo que va a haber este voto de castigo contra algunos partidos por su posición en la crisis política", sostuvo.

Percy Medina señaló que los electores van a tener que evaluar el desempeño de los candidatos y sus partidos en las crisis políticas recientes, incluso desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. "Los últimos cuatro años han sido intensos y han mostrado también la responsabilidad y el compromiso de los distintos partidos políticos. Los electores el día de la votación tendrán eso en la retina para tener una evaluación de cuán consistentes son los grupos y qué grado de responsabilidad han tenido en las crisis", indicó.







El presidente y los congresistas del Bicentenario

Quien resulte elegido para el cargo de presidente del país iniciará su periodo en el aniversario número 200 de la independencia del Perú. Varios postulantes no presentan un vínculo prolongado con las agrupaciones políticas por las que candidatean, no obstante, sí han tenido algún tipo de participación política.



Respecto a los candidatos al Congreso resalta la participación del expresidente Martín Vizcarra con el partido Somos Perú, además de personajes vinculados a la justicia como la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz y la exprocuradora del caso Lava Jato Katherine Ampuero por Alianza para el Progreso; y la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe, por Avanza País.

Para Jorge Aragón es excesivo el número de candidatos a la presidencia en las próximas elecciones generales. "Me llama la atención la cantidad de candidatos que tenemos, me parece que son demasiados. A estas alturas cuando se pregunta por quién van a votar los peruanos y peruanas, todavía es una mayoría abrumadora la que no tiene una opinión determinada. Va a ser una campaña bien corta", dijo.



Respecto a los candidatos al Congreso, Aragón dijo que claramente no se les dio preferencia a los militantes de las agrupaciones políticas, sino a personajes con suficiente reconocimiento popular. "Me parece que a nivel de los congresistas la situación es menos clara, se nota una vez más lo difícil que se les hace a las organizaciones políticas conseguir 130 candidatos que tengan algún tipo de experiencia política previa.(...) En varios partidos claramente han reservado los primeros puestos de las listas para invitado, con lo cual se confirma esta lógica de no estar atrayendo a la gente que ha sido más activa en sus agrupaciones políticas, sino a figuras que sean más políticamente visibles y jalen votos", señaló.

Reajuste de partidos: la valla electoral

Los partidos políticos que no pasen la valla electoral en los próximos comicios perderán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Si el partido político postula sin alianza deberá alcanzar como mínimo el 5% de los votos válidos a escala nacional en la elección de los miembros del Parlamento. En caso de ir en alianza entre agrupaciones políticas la valla aumenta a 6% de votos válidos, se suma 1% por cada partido político adicional.

Si bien son 24 agrupaciones políticas las que participarán en las elecciones, Percy Medina calcula que quedarán entre 6 u 8 partidos tras la decisión del electorado. "Espero que la valla electoral ayude a disminuir el número de partidos, que no es representativo en la diversidad política en el país y responde a una historia política, pero que tiene que actualizarse. Esperaría que quede en 6 u 8 agrupaciones a las que habrá que sumar nuevos partidos. Es el fin de un ciclo y que la mayoría de las agrupaciones pierdan su inscripción".

Para José Tello, abogado miembro del Instituto peruano de derecho electoral, son dos las agrupaciones políticas que difícilmente pasarán la valla electoral requerida: "Se extinguirán los partidos de masas, como el Partido Popular Cristiano y el Apra, difícilmente pasen la valla. Los problemas internos les han pasado la factura, los intereses de un grupo han liquidado las expectativas electorales de estos partidos", manifestó.

Además, comentó que ante la pérdida de confianza de la población por los partidos históricos del país han surgido nuevas agrupaciones políticas, pero sin doctrina. "Los partidos de masas están siendo superados por los partidos "atrapalotodos" donde prima el oportunismo político, son partidos meramente electorales, no tienen una base doctrinaria, solo buscan tener las figuras idóneas para las elecciones, por ejemplo Unión por el Perú se amparó en Antauro Humala para obtener un éxito importante", señaló José Tello.







Elecciones 2021: ¿Cuáles serán los protocolos para prevenir la COVID-19?

El jede la Oficina Nacional de Proceso Electorales, Piero Corvetto, aseguró que a pesar de la pandemia las elecciones y la salud de los peruanos que participarán en el día del proceso electoral están garantizadas y no hay posibilidad de que los comicios sean postergados. "La elección no se mueve, es sí o sí el 11 de abril (…) Si bien existen casos de postergación de elecciones, existen casos de que en plena pandemia se han dado elecciones de manera exitosa. No estoy hablando solamente de Corea, que es una realidad muy distinta a la peruana, estoy hablando, por ejemplo, de unas elecciones exitosas en República Dominicana, donde se cumplieron protocolos. No vamos a postergar las elecciones", señaló en RPP Noticias.

A continuación algunas de las indicaciones del protocolo COVID-19 en el día de las elecciones:

Todos los votantes tendrán que acudir portando obligatoriamente mascarillas y llevar sus propios lapiceros.

Antes de ingresar, tendrán que pasar por control de temperatura y desinfección de manos.



De 7 a 9 de la mañana, solo podrán ingresar a los centros de votaciones personas vulnerables: mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o con morbilidad.

Todos los centros de votación tendrán que contar con servicios higiénicos habilitados con agua y jabón.