Sí, alrededor de S/.25,000 millones de soles se van a la corrupción, como afirmó el candidato Wolfgang Grozo

El estimado oficial más reciente de la Contraloría General de la República calculó un perjuicio de S/ 24,268 millones en 2023.

El pasado 6 de febrero, durante una entrevista en Radio Uno, el candidato presidencial por el partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo Costa, afirmó que S/.25,000 millones de soles “se van a la corrupción” en el Perú.

PerúCheck revisó la información oficial disponible y determinó que la afirmación es verdadera, aunque corresponde a una cifra redondeada por el candidato basada en una estimación elaborada por la Contraloría General de la República durante el año 2023.

Costo de la corrupción

El costo extrapolado de la corrupción en el sector público durante 2023 ascendería a S/.24,268 millones, lo que equivale a 12.7 % del presupuesto público ejecutado ese año, de acuerdo con el último informe de ‘Estimación del perjuicio económico ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional’, publicado por la Contraloría General de la República (CGR).

El informe precisa que, aunque el monto representa una ligera reducción en comparación al 2022, la magnitud del perjuicio siguió siendo alta en 2023: por cada S/.100 de gasto público, el Estado habría perdido S/.12.7 debido a actos vinculados a corrupción o falta de diligencia funcional. El candidato Grozo señaló, acertadamente, que el 13% cae en la corrupción.

Asimismo, según la presentación institucional ante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en marzo de 2024, la Contraloría consignó nuevamente que el perjuicio extrapolado en 2023 fue de S/.24,268 millones y que ninguna región en ese entonces mostraba un nivel “muy alto” de corrupción e inconducta funcional.

Además, el 6 de marzo de 2024, el excontralor general Nelson Shack, en el programa Punto de Vista de la CGR, abordó los efectos de la corrupción y la mala conducta funcional detallando que en el 2023 hubo un perjuicio económico de “S/.24,300 millones” y que más de 9,000 funcionarios y servidores públicos fueron identificados como responsables.

Shack advirtió que la corrupción radica en las obras, donde la tasa de incidencia de corrupción e inconducta funcional es 17.5%; es decir que “perdemos S/.17.5 por cada S/.100 que invertimos en las obras”. No obstante, en términos absolutos, el monto en soles se ha incrementado debido al crecimiento sostenido del presupuesto estatal en los últimos años. Es decir, aunque la proporción es menor, el volumen total de recursos comprometidos es mayor.

PerúCheck se comunicó con la Contraloría y confirmó que no existen cifras actualizadas posteriores a 2023, debido a que ese informe dejó de publicarse como serie anual. La actual gestión prioriza reportes por servicios de control específicos.

“Ese informe ya no se sigue publicando como tal porque esta gestión ha decidido que para ser más específicos es mejor trabajar ejecutando servicios de control a las entidades u obras públicas. De esa manera se obtienen resultados precisos sobre corrupción u otros y no sólo estimaciones”, señalaron.

Perú a nivel internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que la corrupción y la inconducta funcional representan un costo anual equivalente al 2.4% del PBI del Perú, lo que impacta la calidad de los servicios públicos y la infraestructura.

El análisis identifica que la vulnerabilidad es mayor en la inversión pública y en los niveles de gobierno descentralizados, donde la supervisión suele ser más débil. En términos de ejecución, la corrupción afecta al 17.5% del presupuesto destinado a obras, mientras que a nivel territorial, los gobiernos regionales y locales registran incidencias de pérdida del 15.4% y 13.1%, respectivamente.

Cabe señalar que la OCDE recoge información sobre la base de los datos arrojados por la CGR en 2023.

Descargos

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa y con el área de prensa del partido Integridad Democrática para conocer el sustento específico de la cifra mencionada durante la entrevista radial. Hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Conclusión

La afirmación de que “S/.25,000 millones se van a la corrupción” del candidato presidencial Wolfgang Grozo se alinea a una estimación oficial cercana elaborada por la Contraloría General de la República para 2023 calculó un perjuicio de S/.24,268 millones. Aunque el candidato empleó un redondeo y no la cifra exacta, el orden de magnitud coincide con los datos institucionales disponibles. No existen reportes públicos posteriores que modifiquen sustancialmente ese cálculo. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones del candidato de Integridad Democrática como ciertas.