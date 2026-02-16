"Bicameralismo imperfecto": ¿Cuáles serán las funciones de los senadores y diputados en el nuevo Congreso?

De cara a las próximas Elecciones Generales 2026, el Congreso de la República pasará de ser unicameral a bicameral; un cambio que implica funciones específicas tanto para la Cámara de Diputados como para la de Senadores. El excongresista y especialista en derecho constitucional, Luis Roel Alva, señaló que a partir de julio de 2026 regirá en el país el modelo de "bicameralismo imperfecto".

El nuevo Parlamento estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Según Roel, lo "imperfecto" recae en que cada cámara tendrá competencias exclusivas y excluyentes. Es decir, las funciones de una no podrán ser ejercidas por la otra.

Así, la Cámara de Diputados es la que tendrá la iniciativa legislativa. Entre sus roles están la presentación de proyectos de ley, el control político y la facultad de interpelar y censurar ministros.

En tanto, la Cámara de Senadores actuará como revisora, pues su función consistirá en analizar y aprobar lo remitido por los diputados, mas no presentar leyes. Cabe precisar que tendrán la potestad de modificar sustancialmente las propuestas recibidas antes de su aprobación final.

"(La propuesta) puede llegar al Senado y el Senado puede hacer lo que quiera. Puede darle el sentido, el contenido que quiera, sin avisarle a la Cámara de Diputados", precisó.

Los senadores también tendrán atribuciones exclusivas, tales como la elección de las máximas autoridades de organismos como los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), el contralor general de la República, el superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre otros.

"La Cámara de Senadores va a poder cambiar todo lo que mande en cuanto a leyes la Cámara de Diputados sin rendirle cuentas a la Cámara de Diputados, lo cual no sucedía, por ejemplo, en el Congreso bicameral de la Constitución de 1979, que sí había lo que se denominaba el reenvío", comentó.

En casos como la aprobación de la ley de presupuesto, que en el actual Congreso se aprueba primero en la Comisión de Presupuesto para luego pasar al Pleno, ambas cámaras tendrán la misma potestad, explicó Roel.

"Habrá una reunión de dos comisiones, la de diputados y la de senadores, que se van a poner de acuerdo para entre ambos conciliar y consensuar una ley de presupuesto. Es decir, ambas cámaras van a tener la misma potestad y los mismos votos para aprobar el dictamen de lo que va a ser la ley de presupuesto, la cual debe ser aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores", señaló.

Contrapeso desde el Gobierno

Para Roel, desde el Ejecutivo debe existir un "contrapeso" para equilibrar la balanza con este nuevo Legislativo.

"En los últimos cinco años hemos tenido un gobierno y gobiernos, en plural, débiles, que han sentido la presión del Congreso y han aceptado todas las modificaciones e incrementos que han generado por parte del Congreso", manifestó.

En cuanto a la aprobación de leyes, Roel apuntó que quien estará "por encima" de la Cámara de Senadores y fiscalice su labor en dicho ámbito será el Tribunal Constitucional, con la potestad de declararlas o no inconstitucionales.

"En esta idea del principio de separación de poderes, de los pesos y contrapesos, cuando el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, se extralimite en estas funciones, como, por ejemplo, emita leyes inconstitucionales o antitécnicas, se pueden interponer demandas de inconstitucionalidad contra esas leyes y que sea el Tribunal Constitucional quien decida si esas normas son inconstitucionales", refirió.