Aníbal Torres reconoce que "se pasó" con críticas sobre Julio Velarde

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, hizo una autocrítica luego de que se mostrara en contra de la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y declarara que si no le gustaban sus opiniones, "tiene las puertas abiertas para irse".

"Si la palabra que dije le ha afectado al presidente del BCR, quizas me pasé. Pero eso no debe significar para él alguna preocupación. Él tiene seguro su cargo ahí, ha sido nombrado por el presidente y su estabilidad está garantizada", señaló en una entrevista con Exitosa.



El lunes pasado, el ministro Torres aseguró que sectores económicos ejercieron presión para determinar el nombramiento de Julio Velarde, quien se encuentra en su cuarto periodo como encargado de la entidad monetaria.

"Si no hacía eso el gobierno (designaba a Velarde), entonces viene la presión, pero en término gigantescos, es decir, se distorsiona el mercado, se elevan los precios y escasean los bienes. También tenemos que actuar con prudencia pero si a este señor no le gusta lo que digo también tiene las puertas abiertas para irse. Por una persona no se muere la economía del país", comentó a ese mismo medio.

El titular del Ministerio de Justicia también expresó su molestia respecto a la critica realizada por Velarde a la ley que establece topes a las tasas de interés.

"(Aquella vez) salió el mismo presidente del directorio (del BCR) a criticar la ley que establecía esa limitación (de intereses), diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad", manifestó.

Torres agregó que en el Perú la mayoría de las empresas del sector financiero, como bancos y aseguradoras, son monopolios y oligopolios.

"Si él es un gran economista, cómo puede decir que en el Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan en materia financiera son los monopolios y oligopolios (bancos y compañías de seguros), sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no hace nada", sostuvo.

Julio Velarde: Incertidumbre interna golpea a la economía peruana

Anteriormente el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) ha comentado que la economía peruana presenta varios riesgos, por factores internos y externos, en los próximos cuatro años.

"El escenario que vislumbro para los próximos 3 a 4 años va a ser [que] vamos a estar golpeados de incertidumbre interna", dijo durante su presentación en un evento realizado por la Universidad del Pacífico.

Velarde señaló que el país también podría verse afectado severamente por el precio de ‘commodities’ ante la ralentización de la economía de China.

“Hay varios riesgos como el interno, el cual es muy fuerte y no se puede descartar. Es posible que China tenga una ralentización severa en su crecimiento, pues sus elementos que le han permitido crecer se están agotando. No tengamos tanta confianza de que esto no se produzca”, señaló.

