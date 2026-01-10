Cancillería asiste a decenas de peruanos varados en Bolivia tras bloqueos de carreteras

La Cancillería señaló que ha identificado a 29 compatriotas varados en diversas regiones de Bolivia, debido al férreo bloqueo de las carreteras en protesta por el retiro del subsidio a los combustibles en el país sudamericano. No obstante, confirmó que este grupo está recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas en los puntos donde se encuentran actualmente.

Las protestas sociales en Bolivia han generado serias dificultades para el desplazamiento seguro de ciudadanos peruanos, debido al bloqueo de las vías que conducen hacia La Paz. Ante esta emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, desde las primeras horas del viernes 10 de enero de 2026, sus misiones diplomáticas y consulares han desplegado esfuerzos para brindar apoyo y asistencia a los connacionales afectados.

En un comunicado, la Cancillería indicó que, hasta la fecha, las acciones coordinadas entre el Consulado General de Perú en La Paz y la Agregaduría policial han permitido el traslado seguro de 33 peruanos hacia la capital boliviana. De este grupo, 22 personas ya cuentan con alojamiento y alimentación proporcionados por el servicio consular. "Por el momento, están imposibilitados de continuar su tránsito hacia el Perú", señaló.

Asimismo, la cartera ha identificado a otros 29 compatriotas varados en diversas regiones de Bolivia, debido al férreo bloqueo de las carreteras. No obstante, confirmó que este grupo está recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas en los puntos donde se encuentran actualmente.

Para centralizar la ayuda y el seguimiento de cada caso, los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Perú en Bolivia, del Consulado General en La Paz y los agregados militares y policiales peruanos acreditados en dicho país han instalado un centro de control. Este equipo tiene la misión de monitorear la situación y evaluar las medidas necesarias para garantizar la integridad de los ciudadanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de protección a los peruanos en el exterior y ha habilitado el número de emergencia +591 70164657 para brindar asistencia inmediata.

Las protestas y bloqueos en Bolivia se originaron por la promulgación de un decreto del Gobierno de Rodrigo Paz que eliminó el subsidio a los combustibles, una medida que forma parte de un paquete de reformas económicas y que ha generado el rechazo de la central sindical más grande del país sudamericano.