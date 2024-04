Carlos Meléndez aseguró que el ‘caso Rolex’ le traerá problemas a Dina Boluarte “en el mediano plazo”

El politólogo, Carlos Meléndez, señaló que la Fiscalía de la Nación está “armando un buen caso” con relación a la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la presunta posesión de joyas y relojes Rolex no declarados.

“Esto le va a traer problemas a Boluarte en el mediano plazo. Se demoró más de dos semanas en tener un relato, o sea, hasta un político amateur pudo hacerlo [dar una explicación]”, señaló en el programa Nunca es tarde de RPP.

En ese sentido, manifestó que no fue “una buena salida” el argumento de la jefa de Estado, quien hace unos días negó poseer joyas valorizadas en miles de dólares y relojes de lujo, asegurando que estos últimos, que ha mostrado en actividades públicas, fueron un préstamo que le hizo Wilfredo Oscorima, el actual gobernador regional de Ayacucho.

“No creo que haya sido una buena salida, cae en contradicciones. Apoyar la estabilidad del Gobierno de Dina Boluarte, para aquellos que están poyando, es también apoyar a este Congreso, luego no se quejen del Congreso”, aseguró.

Crítica a gestión de Adrianzén

Por otro lado, cuestionó la labor que cumplió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante la polémica en que se vio envuelta el Gobierno por el llamado ‘caso Rolex’.

“Creo que ha sido paupérrima la forma como se ha administrado esto”, indicó.

En comparación con su antecesor, Alberto Otárola, dijo que este último “lo hacía relativamente bien dentro de las limitaciones” y que “defendió a Dina Boluarte por la represión estatal donde hubo decenas de muertos civiles” y que “ha llevado adelante narrativas y relatos para peores crisis”.

“Lo que nos hemos dado cuenta es que quien gobierna el Ejecutivo es PCM. Si restringimos a Dina Boluarte a roles protocolares, que es básicamente lo que ha estado haciendo, la clave de la estabilidad y de la gestión público recae en PCM”, aseguró.

'Desayuno de líderes'

Carlos Meléndez participará junto con el economista Hugo Perea Flores en 'Desayuno de líderes 2024’, un espacio para comprender y analizar las proyecciones políticas y económicas para el futuro del país. El evento se realizará el viernes 12 de abril el 8:00 a.m. en The Westin Lima y Centro de Convenciones de Lima. Las entradas pueden ser adquiridas a través de Joinnus.

‘Desayuno de líderes’ será una mañana para generar networking, en el que se intercambiarán ideas, además de examinar y comprender las proyecciones políticas y económicas que impactarán al país.

Carlos Meléndez, Socio de 50+1, sostuvo que el Desayuno de líderes 2024 es un desafío para los analistas de poder presentar información a través de indicadores, datos concisos, estimaciones, pronósticos y escenarios de lo denominado vulgarmente "ruido político".

"Nosotros vamos a brindar ese día, análisis político para la toma de decisiones, eso es algo muy distinto a los análisis políticos que vemos a nivel de prensa porque lo que tenemos que hace es hablarle al inversionista, hablarle al tomador de decisión porque hay algunas inversiones que no se prevén para un año o dos años, hay otras que se prevén para cuatro, cinco o diez años. Entonces, tenemos que ver el corto, mediano y largo plazo. No solo tenemos que ver la estabilidad de un gobierno, la confrontación entre poderes o si existen o no los votos para determinadas decisiones en el Congreso. Sino también ir viendo los cambios en el humor del electorado nacional de caras a los próximos comicios", afirmó.