Directora del PAE anuncia nuevas medidas para fortalecer la alimentación escolar en Perú

La directora del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Perú, Saby Mauricio, expuso los avances en la reforma del programa anteriormente conocido como Qali Warma y Wasi Mikuna, los cuales fueron extinguidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debido a los casos de corrupción e intoxicación de menores en diversas regiones del interior del país.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Mauricio señaló que su gestión busca restablecer la confianza de la población en el programa a través de un enfoque colaborativo que involucra a actores clave como la Sociedad Nacional de Industrias y los padres de familia.

“A nosotros nos ha tocado una etapa muy difícil, nada fácil, devolver la confianza. Sentarnos con los fabricantes. La primera vez que nos sentamos con la Sociedad Nacional de Industrias, veíamos cierto escepticismo y conforme fuimos avanzando y viendo que estamos tratando de tener los mejores productos, empezar a recuperar la confianza. Luego, sentarnos con los padres de familia y ellos también recordándonos todo lo que pasaba, pero nosotros mostrándoles este diálogo abierto, hoy con los postores que se van sumando”, señaló.

En esa misma línea, la directora del PAE explicó que su gestión se reúne semanalmente con los padres de familia para explicar los alimentos que serán distribuidos, antes del inicio del año escolar en marzo.

“Nosotros actualmente nos estamos reuniendo en mesas técnicas con los padres de familia, todos los días viernes, para explicarles cómo se ha programado el menú. Porque muchas veces pueden tener diferentes ideas, nos vuelcan sus experiencias, y esas experiencias tienen que ser aterrizadas a la realidad del mercado”, indicó.

“Vamos a dejar la hoja de ruta”

Saby Mauricio también manifestó viene trabajando para dejar “una hoja de ruta” clara para la próxima gestión que asuma la dirección del PAE.

“Lo que sí puedo garantizar es que la próxima persona que venga al PAE y que esté en [el] MIDIS no va a encontrar nada como lo hemos encontrado nosotros. Hemos fundado a partir de nada. Entonces, vamos a dejar un libro blanco. Vamos a dejar la hoja de ruta. Vamos a dejar para que las personas cuando empiecen, los postores, los fabricantes, los padres de familia, le digan a la nueva directora ejecutiva, nosotros nos quedamos hasta aquí”, resaltó.