Elecciones primarias en América Latina: la experiencia de Ecuador y Chile

Las elecciones primarias son el paso previo que realizan los partidos políticos para escoger a sus candidatos en un proceso electoral. En Perú, las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, conocidas como las PASO, permitían que todos los ciudadanos, afiliados o no a un partido, participaran de este proceso.

Sin embargo, en diciembre del 2023, el Congreso modificó la ley y, entre otros aspectos, le devolvió a las cúpulas partidarias el poder de elegir a sus candidatos bajo mecanismos poco representativos, como la votación a través de delegados.

Si bien el nuevo texto aún debe ser visto por el Poder Ejecutivo en los próximos días, su eventual entrada en vigencia significaría ir en contra del avance logrado con la reforma del año 2019. Por esta razón, el Gobierno debería observar la norma, sostiene el secretario general de Transparencia, Ivan Lanegra.

“Nos retrocede hasta el año 2003 porque retorna a un tema de elecciones internas que ya sabemos que trae un conjunto de problemas, que ha derivado en el Congreso que tenemos hoy. Si queremos cambiar eso, esta es una oportunidad. Ojalá la reforma de las PASO sea observada por el Ejecutivo”, precisa.

Pero, ¿qué otras experiencias de primarias existen en la región?

En Ecuador, las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía son una de las opciones que figuran en la ley para que los partidos políticos elijan a sus candidatos en comicios. Sin embargo, dado que el modelo no es obligatorio y no está desarrollado a profundidad, existe un manejo poco transparente por parte de las organizaciones políticas, sostiene el expresidente del Tribunal Superior de Ecuador, Carlos Aguinaga. Por ello, postula que debería rediseñarse.

“Yo confío en que estas elecciones primarias bien diseñadas pueden implementarse. Hoy en la sociedad civil nos hemos organizado y estamos proponiendo al Legislativo un proyecto para presentar una ley de primarias, unas PASO, para que se pueda aplicar porque sino seguimos con un sistema de administración no democrática de los procesos electorales internos de los partidos”, comenta a RPP.

Es preciso señalar que su legislación tampoco establece reglas para el proceso de selección de sus representantes y la participación de los organismos electorales es mínima.

“A mí me parece que este es un mecanismo que puede permitir que los ciudadanos tengan una vinculación mayor con los partidos y los candidatos.(...) Es más, en las PASO debe haber un umbral de entrada de representación: si [las organizaciones políticas] no obtienen determinado porcentaje (de participación) no deberían ya continuar el siguiente proceso, sino más bien ir depurando”, indica.

Por otro lado, al sur, en Chile, realizar las elecciones primarias también queda a criterio de los partidos políticos y, al ser voluntarias para las organizaciones, solo tiene efecto vinculante en aquellas plataformas (sobre todo coaliciones) que deciden utilizar este sistema para escoger a sus representantes, explica la politóloga de este país Javiera Arce.

“En Chile, las primarias fueron vistas como un espacio democratizador, pero no son obligatorias, de hecho, son voluntarias. (...) Nuestro gran problema ni siquiera son las primarias, nuestro gran problema es que el sistema político no funciona”, sostiene la especialista.

Si bien las elecciones primarias han sido vistas en la región como la alternativa para democratizar los liderazgos al interior de los partidos, no ha sido suficiente para salir de la crisis de representatividad y constante creación de agrupaciones políticas sin programas claros en Chile, agrega.

“Tenemos un sistema político que está atascado y que no permite tomar decisiones. Acá los principales responsables de esto son los partidos políticos. Si no ponemos el énfasis en solucionar esto, lo que viene es el fin de la democracia representativa y autocracia y todo lo peor que podamos imaginar”, recalca.

En el Perú, el Poder Ejecutivo tiene hasta este 19 de enero para decidir si promulga la ley que modifica las elecciones primarias o, en su defecto, observarla y devolverla al Congreso para que se reabra el debate en torno al tema.

Expertos coinciden en que la ciudadanía debe exigir a sus autoridades que discutan, de forma amplia, reformas que garanticen una mejor representación y que se cuente con perfiles más idóneos. Para ello, es necesario que los partidos políticos reflexionen y no contribuyan más a la crisis política que ya atraviesa el país.