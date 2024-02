Arequipa: ¿Cómo se impulsan la escucha y el diálogo entre autoridades y ciudadanos al pie del Misti?

Estado Dirigentes locales y estudiantes de Arequipa comentan cómo impulsan la escucha y el diálogo entre autoridades y ciudadanos

A fines del 2023 cuatro de cada diez ciudadanos consideraban que para solucionar la crisis social y política que vive el Perú, se necesitaba que exista diálogo entre las autoridades y la población, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos.

De acuerdo con la politóloga Katherine Zegarra, la clave está en poner las principales preocupaciones de la ciudadanía al centro de la discusión. “Es importante que nos sentemos a dialogar. El problema en muchos casos es que pareciese que estuviéramos en dos bandos que constantemente están peleándose, en lugar de tener en cuenta de que tiene un camino o una meta en común”, sostiene.

Arequipa: más de 100 colegios dañados

La mala infraestructura de los colegios y la inseguridad ante la ola de asaltos son los principales problemas que enfrenta Arequipa, comentó a El Poder en tus Manos en la ciudad del Misti Rogelio Postigo, coordinador regional de Apafas del Perú.

Postigo promueve que las autoridades políticas y los padres de familia conversen para llegar a acuerdos en beneficio de la población. “Es necesario que se sienten a conversar no solamente en campaña, sino durante todo el año para que puedan planificar más que todo el país (...) porque cuando están en el gobierno ya (por la) cuestión política, ya se deja de lado”, señala.

“Ahora lo que más urge (discutir) es el tema de infraestructura de los colegios en la región Arequipa. Sin más de 128 colegios dañados. Estamos en una zona sísmica y las lluvias también están perjudicando. Después, (está) el tema de la seguridad, porque se han reportado robos de celulares y tablets en los alrededores de los colegios, tanto públicos como privados”, añade.

En esta región del sur también se trabaja para combatir la inseguridad bajo un enfoque coordinado y colaborativo con las autoridades, recalca José Mayna, coordinador provincial de seguridad ciudadana y de Juntas Vecinales de la ciudad de Arequipa.

“Nosotros coordinamos con nuestra Policía Nacional de lo que es la seguridad de serenazgo, con todas las municipalidades distritales. Me comunico con los 29 alcaldes y con sus coordinadores y gerentes de seguridad ciudadana. Es muy bueno preguntar a los vecinos que son dirigentes”, contó a El Poder en tus Manos.

Mayna remarca la importancia de que se establezcan diálogos entre el Estado, a través de las autoridades políticas, y la población, a fin de que los ciudadanos puedan ser escuchados y brinden detalles de las principales problemáticas de sus comunidades. “Es importante tener el diálogo entre el Estado, que son los políticos, y el pueblo, que ellos puedan tener uso de la palabra y puedan ser escuchados. Los vecinos que están comprometidos, como, por ejemplo, la Junta Vecinal. Ellos conocen muy bien lo que es la seguridad ciudadana”, precisa.

Dirigentes locales y estudiantes de Arequipa comentan cómo impulsan la escucha y el diálogo entre autoridades y ciudadanos | Fuente: RPP

Por su parte Diana Puma, estudiante de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), sostiene que las autoridades que fueron elegidas con el voto de la población deben ser las primeras en estar interesadas en escuchar y resolver las demandas de los ciudadanos. “Los funcionarios deben acercarse a su población, saliendo a campo o saliendo a las asociaciones o a los lugares cómo se divida su jurisdicción distrital, provincial, regional (...) No deben esperar a que los llamen o a que la población venga”, refiere.

Puma recalca que, si las autoridades políticas no los escuchan, no podrán conocer cuáles son las principales demandas de la población, y, por ende, no será posible dar respuesta a la problemática que atraviesan.

“Se supone que ellos (las autoridades) realizan acuerdos de consejo, entre otras cosas, que deberían ser favorables a la población. Los políticos y la ciudadanía tienen que escucharse, tienen que dialogar y que la población pueda hacer preguntas y acotaciones sobre lo que están viendo desde afuera”, remarca.

Escuchar y dialogar exige una conexión real y sincera entre peruanos. Solo de esta manera las autoridades, especialistas y, sobre todo, la ciudadanía; fortalecerán la democracia en el país.