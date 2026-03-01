Alejandro Duarte y la clave de Alianza Lima para alcanzar el título: menos individualidades y más equipo

Alejandro Duarte puso el énfasis en el trabajo colectivo como la principal fortaleza de Alianza Lima en su camino hacia el título. El arquero remarcó que el equipo ha sabido dejar de lado las individualidades para priorizar el funcionamiento grupal, una fórmula que ha fortalecido al plantel y que lo ha llevado a ocupar el primer lugar en el Torneo Apertura de la Liga 1.

“Creo que estamos muy unidos, todos sabemos que este año el único objetivo es el campeonato de grupo. Entonces, las individualidades, por más que hay nombres muy importantes, se han dejado de lado y creo que eso es una de nuestras fortalezas”, afirmó el arquero de Alianza Lima.

Alejandro Duarte destacó la victoria de Alianza Lima en una plaza complicada como la de Cajamarca: "Nosotros trabajamos toda la semana. Sabemos que la defensa está muy bien y nos llegan poco, pero por ahí las veces que lleguen hay que estar preparados para ayudar también al equipo. Siempre estas plazas se hacen difíciles; un campo sintético siempre va a ser diferente a uno natural".

El arquero entregó su arco invicto ante UTC. “Eso es importantísimo siempre. Vamos a tratar de hacerlo la mayor cantidad de veces posible porque arriba tenemos mucha calidad y sabemos que por ahí un gol vamos a hacer”, dijo.