Exministro de Salud sobre fiesta de José Jerí: "No hubo ningún hecho que avizore alguna actitud deshonesta"

César Vásquez, quien postula por Alianza para el Progreso en las elecciones generales 2026, reconoció que asistió a la fiesta del actual mandatario, pero afirmó que solo permaneció en el lugar una hora junto a otros parlamentarios.

El exministro de Salud, César Vásquez, reiteró que estuvo presente en la fiesta de cumpleaños del presidente José Jerí, sucedido en el 2024, pero manifestó que en esa reunión no se dieron hechos irregulares.

"Él tuvo la gentileza de invitarme a su cumpleaños, fuimos, pero no había ni hubo ningún hecho de que avisore alguna actitud deshonesta en esta reunión. Fue una reunión normal, como ya le he dicho... estuve una hora nomás. Yo me reuní con los políticos que encontré en la fiesta, congresistas básicamente", manifestó en una entrevista en el programa Ampliación de Noticias Trujillo, de RPP.

Vásquez precisó que no era amigo de Jerí, pero que tenían buenas relaciones debido que coordinaron cuando el ahora presidente era titular de la Comisión del Presupuesto del Parlamento.

Asimismo, el exministro resaltó que en la reunión de cumpleaños no reconoció ni vio a Andrea Vidal, extrabajadora del Parlamento vinculada en una presunta red de prostitución, que posteriormente fue asesinada en La Victoria. Vásquez precisó que “todas las investigaciones apuntan a que fue un crimen pasional”.

Por otro lado, sobre la situación del presidente Jeri ante una posible censura, Vásquez mencionó que lo más probable es que sea separado del cargo. “Situaciones oscuras han llevado a estas instancias”, agregó.