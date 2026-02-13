Rospigliosi dice que, si se censura a Jerí, se elige un nuevo titular del Congreso que se convierte en presidente: "Nos guste o no"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en diálogo con RPP, cuestionó la moción que vienen impulsando congresistas de diferentes bancadas para solicitar que se convoque un pleno extraordinario donde se aborde la censura de José Jerí como titular del Parlamento y, con ello, retirarlo de la Presidencia de la República.

Al respecto, Rospigliosi Capurro sostuvo que ha consultado con varios constitucionalistas sobre el tema, y que la opinión mayoritaria es que Jerí Oré debe ser vacado.

"Es verdad que, con distintos argumentos, porque, en fin, no hay un pensamiento único, coinciden en eso [la vacancia]. Siete han respondido por escrito a la consulta que yo les hice diciendo ‘al presidente Jerí habría que vacarlo, no censurarlo’. Dos se han excusado, pero en entrevistas públicas han dicho lo mismo, es vacancia; y uno está de viaje y no ha contestado", destacó.

No obstante, indicó que si en el pleno extraordinario la censura alcanza los votos necesarios (66 votos), entonces se procedería a elegir un nuevo titular del Legislativo que asumirá como presidente de la República.

"Si ocurre eso, el presidente dejaría de ser presidente, contra la opinión de los constitucionalistas, contra la opinión mía y contra la opinión de algunas personas, pero la realidad es esa. Los votos son los votos y si se le censura, porque así lo ha decidido el Congreso, el señor Jerí deja de ser presidente de la República y el Congreso pasa a elegir, inmediatamente, un nuevo presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la república. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo", señaló.

"Aquí el punto único es censura, nadie puede cambiar eso"

Por otro lado, Rospigliosi indicó que en el pleno extraordinario solo se puede abordar un único punto. En este caso, sería la censura a Jerí. Sin embargo, destacó que, si el tema se aborda en la legislatura ordinaria, que inicia el 1 de marzo, se podría abordar todas las mociones de censura presentadas y también la de vacancia.

"Si es sesión ordinaria, ya no es como en este caso, que la sesión extraordinaria se convoca con punto único. Aquí el punto único es censura, nadie puede cambiar eso. Pero si es un pleno ordinario, ahí entran las ocho mociones, vacancia y censura", aseveró.

Asimismo, subrayó que, "en la moción que han presentado para convocar el pleno para censurar a Jerí, lo acusan por actos de inconducta funcional realizados en las fechas del 26 de diciembre de 2025 y el 6 de enero del año en curso".

"O sea, la propia moción que plantea el pleno para la censura dice que los actos de inconducta funcional los ha cometido como presidente de la República. Entonces, obviamente, habría que vacarlo como presidente de la República. Las mociones -siete mociones de censura y una de vacancia- igualmente, lo acusan por actos que él, presuntamente, ha cometido como presidente de la República. O sea, es lógico lo que estoy diciendo", manifestó.

"Pero si ellos plantean en la moción de convocatoria al pleno que se trata de una censura, eso, si es que se aprueba, nadie puede modificarlo, así a mí no me guste o sí me guste o a cualquier congresista. Lo único que podría discutirse en el pleno extraordinario sería la censura. Ahora bien, ¿qué ocurre si por alguna razón se confunden otra vez y no logran las firmas necesarias para el pleno extraordinario? De aquí a un par de semanas se inicia la legislatura ordinaria y en la primera sesión de la legislatura ordinaria volvemos a discutir esto, la vacancia y la censura", puntualizó.