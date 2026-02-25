Últimas Noticias
Presencia de Hernando de Soto en la PCM no garantizaba los votos para la confianza del gabinete, según politólogo

¿Por qué José Balcázar reemplazó a Hernando de Soto con Denisse Miralles en la PCM? Esto dice el politólogo Fernando Tincopa
Otro factor que consideró para este repentino cambio son "presiones inmediatas" del entorno que sostiene a Balcázar. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Fernando Tincopa, politólogo del centro Wiñaq, también señaló que habrían existido "presiones inmediatas" de partidos políticos sobre el presidente José Balcázar para declinar de la designación de Hernando De Soto como jefe de gabinete.

Gobierno
00:00 · 12:36

El politólogo del centro Wiñaq, Fernando Tincopa, analizó la reciente modificación en la conformación del gabinete ministerial, luego de que el presidente José María Balcázar tomara juramento a Denisse Miralles como titular de la PCM, en reemplazo del anunciado Hernando De Soto. Según explicó, este cambio respondería a una necesidad de asegurar los votos para recibir la confianza ante el Congreso.

"La división actual de las cuotas de poder dentro del Ejecutivo se ha convertido en una moneda común de intercambio con las principales fuerzas que sostienen a los bloques presidenciales", manifestó en diálogo con RPP.

Sostuvo que partidos como Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular han mantenido en los últimos cinco años votaciones de confianza mayoritariamente favorables. Agregó que en este nuevo proceso, en el que se evaluará la confianza al gabinete Miralles, reflejaría "la coalición que ha puesto a Balcazar en el poder".

Otro factor que consideró para este repentino cambio son "presiones inmediatas" del entorno que sostiene a Balcázar, incluyendo las bancadas de APP, Acción Popular, Somos Perú, Perú Libre y el Bloque Magisterial.

Sobre la designación de Miralles, el analista indicó que su perfil técnico "baja el nivel de riesgo" en la administración pública. Recordó que recientemente se anunció la solicitud de créditos suplementarios para completar obras paralizadas en determinadas regiones.

Esto, según explicó, implicaría la asignación directa de presupuesto como una forma de negociación política, sobre todo en regiones donde APP y Somos Perú tienen presencia significativa de autoridades en gobiernos locales.

Gabinetes operan como administradores de crisis

Asimismo, debido a que en los últimos cinco años el país ha tenido más de 181 ministros y que el tiempo promedio de permanencia de un presidente del Consejo de Ministros ha sido de aproximadamente cuatro meses y medio, los gabinetes ya no se concentran en gobernar ni planificar políticas públicas de manera sostenida, sino que ahora solo operan como administradores de crisis.

El especialista afirmó que la actual coyuntura genera "incentivos perversos" en la toma de decisiones de las autoridades actuales y las que aspiran a ingresar al aparato estatal.

"Si ese aparato público no sigue ciertos estándares de meritocracia, de ascenso, en condiciones de capacidades que se le puede exigir a una autoridad técnica, dentro de un gabinete, por ejemplo; el ciudadano es el que pierde, es evidente, pero a la larga el país es el que pierde", remarcó.

Hernando de Soto afirma que el presidente José Bálcazar se encuentra secuestrado por presiones externas

El economista Hernando de Soto sostuvo que el presidente José Bálcazar se encuentra secuestrado y que es necesario ayudar a liberarlo debido a que ha sido presionado y ha tenido que ceder según lo que ha escuchado de sus fuentes. En declaraciones a Ampliación de Noticias, De Soto indicó que su preocupación radica en la presencia de secretarios presidenciales con antecedentes o vínculos con la corriente de Vladimir Cerrón, lo que podrían sesgar el resultado de las decisiones del ejecutivo.
