Gobierno peruano enviará vuelos humanitarios para repatriar a compatriotas varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

Personas caminan en medio de una carretera bloqueada este viernes, en Cochabamba (Bolivia). Decenas de maestros, comerciantes y representantes de las juntas vecinales se apostaron en el punto de peaje de la principal autopista que une ambas ciudades y cortaron el paso a los vehículos, medida que es impulsada por la COB, la central sindical más grande de Bolivia, que mantiene sus protestas desde hace más de dos semanas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JORGE ABREGO
La cónsul adjunta de la embajada del Perú en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas, indicó en RPP que actualmente se encuentran 78 ciudadanos peruanos varados en distintos puntos del país vecino, debido a los bloqueos masivos de carreteras.

La cónsul adjunta de la embajada del Perú en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas, indicó en RPP que el Gobierno peruano ha dispuesto vuelos humanitarios para la repatriación de los peruanos que se han quedado varados por bloqueo de carreteras en el país vecino.

Agregó que actualmente 78 ciudadanos peruanos se encuentran varados en distintos puntos de Bolivia en medios de las protestas por el retiro del subsidio a los combustibles en el país sudamericano.

"Al momento, tenemos registrados cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano. Estamos dando en primera instancia alojamiento y alimentos básicos para cada uno de ellos. Gracias a las coordinaciones que se ha hecho con Cancillería, el Ministerio de Defensa y del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para que puedan repatriar a nuestros compatriotas a territorio peruano", declaró en Ampliación de Noticias, añadiendo que cada aeronave tiene capacidad para 70 personas.

Mientras tanto, informó, el consulado brinda alojamiento temporal y alimentos básicos a los afectados, la mayoría turistas que se quedaron sin recursos tras la interrupción de sus itinerarios.

Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) bloquean la carretera que une El Alto con la sede de Gobierno en La Paz el viernes 9 de enero, en El Alto (Bolivia)
Manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) bloquean la carretera que une El Alto con la sede de Gobierno en La Paz el viernes 9 de enero, en El Alto (Bolivia) | Fuente: EFE | Fotógrafo: LUIS GANDARILLAS

Por otro lado, Carmen Mariela Silva precisó que los peruanos presentan desgaste físico debido a largas caminatas bajo condiciones adversas, con casos de problemas respiratorios, asma, trombosis y cuadros gripales.

"Evidentemente todos están, presentan, digamos, un alto nivel de desgaste. Muchos han tenido que caminar kilómetros, horas, hasta días. Hay algunos que, dada la desesperación, han tenido que ir caminando hacia desaguadero, que son aproximadamente día y medio de camino. Entonces, todos presentan un alto nivel de desgaste. Tenemos algunos compatriotas con algunos problemas de respiración, asma, algunos también han presentado problemas de trombosis y problemas asociados a procesos infecciosos de gripe. Entonces, estamos tratando de atender en el momento esas necesidades que son de emergencia", informó en RPP.

Además, señaló que la evacuación presenta problemas logísticos debido a que "hay mucha violencia de parte de los manifestantes".

"Hemos pedido el apoyo a las autoridades bolivianas, que dentro de lo que pueden nos están apoyando. Y estamos priorizando, y lo haremos todo este día, poder evacuar a nuestros compatriotas que están en carretera para que ellos también puedan abordar el vuelo", aseguró.

Mencionó que, si el número de compatriotas excediera la capacidad de vuelo, "se armarán nuevas listas para poder solicitar apoyo en un nuevo vuelo humanitario".

El consulado ha habilitado el número de emergencia +591 701 64 657, disponible las 24 horas.

