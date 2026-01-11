Gobierno peruano enviará vuelos humanitarios para repatriar a compatriotas varados en Bolivia por bloqueo de carreteras

La cónsul adjunta de la embajada del Perú en Bolivia, Carmen Mariela Silva Vargas, indicó en RPP que el Gobierno peruano ha dispuesto vuelos humanitarios para la repatriación de los peruanos que se han quedado varados por bloqueo de carreteras en el país vecino.

Agregó que actualmente 78 ciudadanos peruanos se encuentran varados en distintos puntos de Bolivia en medios de las protestas por el retiro del subsidio a los combustibles en el país sudamericano.

"Al momento, tenemos registrados cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano. Estamos dando en primera instancia alojamiento y alimentos básicos para cada uno de ellos. Gracias a las coordinaciones que se ha hecho con Cancillería, el Ministerio de Defensa y del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para que puedan repatriar a nuestros compatriotas a territorio peruano", declaró en Ampliación de Noticias, añadiendo que cada aeronave tiene capacidad para 70 personas.

Mientras tanto, informó, el consulado brinda alojamiento temporal y alimentos básicos a los afectados, la mayoría turistas que se quedaron sin recursos tras la interrupción de sus itinerarios.