Verano 2026: Digesa advierte que varias playas en Chorrillos y Barranco no son saludables para bañistas

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ha advertido que un número importante de playas en los distritos de Barranco y Chorrillos no son aptas para recibir a bañistas este verano 2026, por lo que invocó a la población a tomar precauciones antes de elegir dónde acudir a tomar sol.

En Chorrillos, playas como La Herradura y Villa fueron calificadas como no aptas. Según la entidad, la primera presenta deficiencias en la limpieza del agua, mientras que Villa no cumple con los estándares de calidad microbiológica.

Del mismo modo, la playa La Caplina, además de no tener calidad de limpieza, tampoco presenta disponibilidad de servicios higiénicos.

En tanto, en Barranco, las playas Los Pavos y Las Sombrillas también fueron calificadas como no aptas debido a problemas de limpieza y calidad microbiológica.

Asimismo, la playa Yuyo, una de las más visitadas, sobre todo los fines de semana, también ha sido considerada como no saludable por falta de limpieza. En la lista para este distrito también aparecen playas como Barranquito y La Cascada.

Bañistas llegan a playas

Sin embargo, a pesar de estas advertencias, RPP recorrió estas playas durante las primeras horas de este domingo y pudo constatar la presencia de bañistas en Las Sombrillas y La Herradura. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar el estado de las playas a través de la plataforma veranosaludable.minsa.gob.pe.

Cabe recordar que hasta el viernes 16 de enero se registrarán oleajes de ligera a moderada intensidad en todo el litoral peruano, según ha pronosticado la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.