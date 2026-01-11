Loreto: joven de 18 años murió tras recibir una descarga eléctrica en la panadería donde trabajaba

Un joven de 18 años falleció presuntamente a causa de una descarga eléctrica mientras realizaba prácticas laborales en una panadería, ubicada en el centro de la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto.

Según las primeras versiones brindadas por sus familiares, el joven, identificado como Stevens Chávez Ruiz, fue hallado tendido en el piso por sus compañeros de trabajo, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital de Iquitos.

Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central, mientras el Ministerio Público iniciaba las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

El caso ha generado indignación entre los familiares, debido a que las actividades en la panadería continuaron con normalidad tras el trágico hecho, por lo que exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.