Judiciales Poder Judicial rechazó pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra Patricia Benavides

El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo el Ministerio Público para que se ordenara el impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado peruano.

El juez supremo, Juan Carlos Checkley, desestimó el requerimiento que hizo el despacho de la fiscal suprema, Delia Espinoza, para que Patricia Benavides no salga del país por tres años a fin de asegurar su permanencia en el territorio nacional mientras se realizan las diligencias pertinentes para establecer las responsabilidades del caso.

El magistrado determinó que este caso no supera el test de proporcionalidad en cuanto a la necesidad de esta medida, puesto que no se ha justificado porque, bajo las circunstancias propias del caso, de no dictarse el impedimento de salida del país solicitado no se podrá continuar con las diligencias preliminares u otras fases del proceso parlamentario o penal.

La Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos a cargo de la fiscal suprema titular, Delia Espinoza, investiga a Patricia Benavides tras haber sido sindicada de encabezar una presunta organización criminal dentro del Ministerio Público durante el tiempo en que se desempeñó como fiscal de la Nación.

El requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses presentado contra Benavides se sustentaba en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada que ha sido respaldada con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial pertinente.