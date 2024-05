Gustavo Adrianzén sobre pedido de la Fiscalía para restituir Equipo Especial de la PNP: "Yo no lo veo probable"

Judiciales Adrianzén dijo que no es probable que se restituya el Equipo Especial de la PNP

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en diálogo con RPP, respondió al pedido que hizo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para que se restituya el Equipo Especial de la Policía -liderado por el coronel PNP Franco Moreno Panta- que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), el cual fue desactivado por el Ministerio del Interior, el último jueves.

Como se sabe, el día de ayer, el titular del Ministerio Público pronunció un discurso público en el que exigió al Ejecutivo la restitución inmediata del referido equipo especial, que estuvo liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, y trabaja con la fiscal Marita Barreto.

"La ciudadanía no debe tener duda de que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades. Sobre estos hechos, la Fiscalía de la Nación viene evaluando las medidas que nos corresponde adoptar de acuerdo con nuestras atribuciones constitucionales”, sostuvo Villena Campana.

“Por ahora exigimos que, de inmediato, se reponga el equipo policial especial de apoyo al Eficcop”, agregó.

Adrianzén: "Tenemos DIVIAC, ¿también necesitamos EFICCOP?"

Frente a este pedido, el titular de la PCM indicó que no ve probable que se restituya al Equipo Especial de la PNP, porque su existencia significaría el quebrantamiento de normas legales expresas.

"Yo no lo veo probable, porque estamos frente al quebrantamiento de una norma legal expresa. Si esto viene desde atrás, desde hace varios meses y ningún ministro del Interior (ha hecho nada), no significa que debamos dejar que esta situación ocurra", aseveró.

"Si hay que corregir las cosas, si hay que enmendarlas, me refiero a si el equipo tiene que reactivarse más adelante en condiciones distintas, y con órdenes distintas y con fundamentos jurídicos que efectivamente lo coloquen en una estructura diferente a la que tiene DIVIAC", aseguró.

Cabe indicar que, entre los fundamentos para desactivar al Equipo Especial, el Mininter arguyó que se había "advertido duplicidad de funciones", pues sus labores ya serían ejercidas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC)

Además, fuentes de ese sector señalaron a RPP que desde la Policía Nacional se les informó que el ministro del Interior de esa época, Mariano González, creó ese equipo “sin dictamen o informe de viabilidad jurídica”.

Adrianzén dijo que la creación del EFICCOP implicó el quebrantamiento de normas legalesFuente: PCM

En otro momento, Adrianzén reconoció que "se puede subsanar" la documentación necesaria para reactivar al Equipo Especial; sin embargo, cuestionó la necesidad de contar con dicho equipo pues, según su razonamiento, ya se tiene a la DIVIAC.

"Se puede subsanar (...) No veo que haya mayor inconveniente, se tendrán que hacer las evaluaciones. Tenemos DIVIAC, ¿también necesitamos EFICCOP? Hay que ver para que se van a tener que preparar o dividir funcionalmente", señaló.

"Si la presidenta hubiera tenido la pretensión" de evitar detenciones, estas "no se habrían producido"

Por otro lado, Adrianzén indicó que la jefa de Estado no habría intentado influir en el jefe de la DIVIAC y también jefe del Equipo Especial, coronel PNP Franco Moreno Panta, al citarlo a Palacio de Gobierno el último martes, a solo dos días del operativo de allanamiento y detención preliminar contra su hermano Nicanor Boluarte, y su abogado Mateo Castañeda.

Como se sabe, aquel 7 de mayo, según señala el registro de visitas del Estado, el referido coronel de la Policía se reunió con la mandataria entre las 8:55 am. y las 10:22 am. Fuentes periodísticas indican que la presidenta le habría preguntado, de forma autoritaria, sobre el funcionamiento del Equipo Especial y los casos que estaban investigando; datos que Moreno Panta no habría revelado por ser reservados.

Respecto a ello, Adrianzén dijo que la presidenta lo llamó para preguntarle por "las necesidades" que tendría su división para su funcionamiento.

"Ella es la jefa suprema de las FF.AA. y de la PNP, y en ese marco llama no solamente a él sino a otras autoridades de las FF.AA. y la PNP para informarse de la situación, esto es qué necesidades tienen, qué es lo que está faltando, cómo podemos apoyar", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "si la presidenta hubiera tenido la pretensión" de evitar las detenciones referidas, estas "no se habrían producido".

"Esto quizá pueda demostrar la autonomía y la separación de poderes. Si ella hubiese tenido la pretensión siquiera de evitar ello, la detención de ayer quizá no se hubiese producido", sostuvo.

"No es que ella pueda convocar al nuevo jefe de la DIVIAC, puesto recientemente por la PNP, para influir sobre él y evitar que los hechos ocurran, porque ahí está la evidencia: los hechos han ocurrido y la DIVIAC ha participado de este proceso. La DIVIAC sigue sólida y fuerte, más allá de la remoción que puedan tener sus jefes. Estamos hablando de instituciones y estas se respetan", puntualizó.