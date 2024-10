Ministro del Interior dice no tener "injerencia" en asignación de coronel Harvey Colchado a patrullar las calles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), fue visto esta mañana patrullando a pie el puente de la av. Javier Prado, en el límite de los distritos limeños de San Isidro y Lince.

Como se sabe, el coronel Colchado, que también fue jefe del equipo especial de la Policía en apoyo al Eficcop, fue separado de la Diviac, en abril de este año, por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, debido a la comisión de presuntas faltas "grave" y "muy grave".

En un breve diálogo con RPP, el referido oficial de la PNP señaló que solo cumplía órdenes en dicho puesto.

“No puedo dar declaraciones a ningún medio, porque no tengo autorización de mi comando; sin embargo, estoy acá, en el puente peatonal de la av. Javier Prado con la vía Expresa por motivo de que se están dando manifestaciones por el paro de 72 horas, y es normal que la Policía cumpla estas disposiciones porque todos tenemos que apoyar, y yo cumplo las órdenes”, indicó.

Ministro del Interior: "Yo no tengo injerencia"

Consultado por la situación de Harvey Colchado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que no tenía ninguna "injerencia" en que el referido coronel de la Policía se encuentre realizando labores de patrullaje a pie.

"Como ministro del Interior, yo no tengo injerencia en la distribución ni asignación de cargos en la PNP. Por mandato constitucional esto es exclusivamente una potestad de la Comandancia General de la PNP, y en este momento todos los oficiales están apoyando y ayudando, estratégicamente, en la ejecución del plan operativo Marea Verde", aseguró.

Asimismo, aseveró que esto se debía a las acciones desplegadas durante el estado de emergencia que rige en 13 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao.

"Esta es una disposición por la cual la Comandancia General de la PNP ha tomado asignaciones y reasignaciones y esta dentro de su competencia el establecer los puestos de comando que cada oficial tiene que desarrollar en el periodo del estado de emergencia", indicó.

Vale resaltar que el pasado mes de junio, Santiváñez Antúnez remitió una carta notarial al coronel Colchado exigiéndole que se rectifique de unas supuestas declaraciones que él habría efectuado a medios de comunicación que dañarían su reputación. Esto en el marco de los cuestionamientos que el titular del Mininter hacía sobre la administración de la Diviac.

"He tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación que su persona (Harvey Colchado) me atribuye que en calidad de ministro del Interior le habría imputado hechos falsos los que rechazo en todos sus extremos; no obstante, debo mencionar que como profesional abogado o funcionario público siempre actúo con apego a la ley (...) Le solicito se rectifique de las versiones vertidas por su persona en mi contra que constituyen flagrante comisión del delito de difamación", señaló.

"Le otorgo un plazo de 24 horas, una vez notificada la presente carta para que me demuestre cuáles serían esos hechos y el medio de comunicación que habría utilizado para su divulgación", agregó.

Al respecto, el coronel Harvey Colchado, a través de otra carta notarial, respondió a Santiváñez solicitando que, “en plazo de 24 horas, me precise usted el contenido exacto de mis declaraciones que encuentra difamatorias, realizando una transcripción de estas” con el objetivo de “responderle”.

Asimismo, le pidió, en el escrito con fecha del 28 de junio, que en calidad de ministro del Interior “coordine con los mandos policiales correspondientes la debida autorización” para que pueda “responderle públicamente”.

Cabe señalar que Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, dijo durante una entrevista en RPP que su patrocinado solicitó a su Comandancia desde hace varios días atrás que le den permiso para contestar imputaciones en su contra, pero que hasta el momento “no se le permite”.

Vale resaltar que el Ministerio Público considera a Harvey Colchado como testigo en la investigación preliminar que se sigue contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad.