José Jerí aseguró que su Gobierno recuperará la tranquilidad del país el 2026: "No vamos a perder contra la delincuencia"

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno seguirá trabajando para garantizar a la ciudadanía un 2026 "tranquilo", donde la labor policial se realice en mejores condiciones.

Lima
El presidente de la República, José Jerí, aseguró que su Gobierno va a recuperar la tranquilidad del país para el 2026, año de elecciones generales, y garantizó que el próximo año será "tranquilo", pese a "a los momentos grises" en el Perú.

"Vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país. Y pese a los momentos grises, a los malos momentos que podemos pasar y que seguramente pasaremos, no vamos a claudicar y no vamos a perder contra la delincuencia. No lo vamos a hacer. Y vuelvo a decir, cueste lo que cueste", expresó.

En esa línea, reiteró que su gobierno "seguirá trabajando con mano firme", para garantizar un 2026 tranquilo, pese a la ola de inseguridad ciudadana y criminalidad que acecha el país.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando en esa línea con mano firme para garantizar un 2026 tranquilo, donde la labor policial se realice justamente en mejores condiciones, siguiendo lo bueno que hemos heredado y también cambiando lo malo que nos han dejado", comentó Jerí.

Sus palabras ocurrieron dentro de una ceremonia de graduación de oficiales de la Policía Nacional realizada en el distrito limeño de Puente Piedra. 

En esta ceremonia, participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

José Jerí Año Nuevo 2026 Presidencia de Perú Inseguridad ciudadana

