Con Lionel Messi: Inter Miami confirmó que jugará contra Alianza Lima en Matute el 24 de enero

A través de su página web, el Inter Miami anunció los amistosos que disputará en Sudamérica y confirmó que uno de ellos será frente a Alianza Lima, a disputarse el 24 de enero del 2026.
Inter Miami iniciará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva. Esta vez, se enfrentará al Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.
Luego se informó que los campeones de la MLS viajarán a Medellín, Colombia, para enfrentarse al Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.
En su último partido, Inter Miami visitará Guayaquil, Ecuador, para enfrentarse al Barcelona SC el sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
Alianza Lima sobre la Noche Blanquiazul
Alianza Lima se pronunció ante el pedido del Ministerio del Interior (Mininter) realizado a los íntimos y a Universitario de Deportes para evaluar de manera conjunta la reprogramación de sus partidos de presentación, anunciados por ambas instituciones para el sábado 24 de enero.
Mediante un comunicado en redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que asistirá a la reunión propuesta por el Mininter con los dos clubes; no obstante, resaltó su posición de mantener la fecha pactada para la realización de la Noche Blanquiazul 2026, en la que enfrentará al Inter Miami de Estados Unidos.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?
El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene capacidad para 33 938 personas.
¿A qué hora juegan Alianza vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?
- En Perú, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Colombia, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Ecuador, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 8:00 p. m.
- En Bolivia, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 9:00 p. m.
- En Venezuela, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 9:00 p. m.
- En Chile, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Argentina, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Brasil, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Paraguay, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.
- En Uruguay, el partido Alianza vs. Inter Miami comienza a las 10:00 p. m.