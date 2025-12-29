Previo a la Noche Crema contra Universitario: la U. de Chile anunció a su nuevo director técnico

El 24 de enero será el primer partido de Universitario, en el nuevo año 2026, ante su gente. Y es que el plantel que ahora dirige el entrenador español Javier Rabanal jugará ante la U. de Chile por la tradicional Noche Crema.

En la previa de este cotejo, que será dentro de menos de un mes, la tienda de la Universidad de Chile cuenta con una gran novedad para visitar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental U Marathon. Sucede que el popular 'Romántico viajero' confirmó a su nuevo entrenador.

"Ya es oficial. El argentino Francisco Meneghini es el nuevo DT del 'Romántico Viajero' de cara a la próxima temporada. ¡Que sea un gran 2026 juntos, Profe!", indicaron desde el próximo rival de Universitario.

— Universidad de Chile (@udechile) December 29, 2025

A su vez, el DT también fue presentado y dio sus metas para lo que será su primera temporada en uno de los clubes más grandes de la liga chilena de primera división.

"El objetivo está muy claro: ser campeón del Torneo Nacional. Es la prioridad absoluta (...) Un club como este no tira ningún torneo, pero nuestra prioridad es esta. Vamos a ir por ahí", mencionó el DT.

Universitario y el nuevo DT de la U. de Chile

Asimismo, en declaraciones a la prensa oficial de la U. de Chile, Francisco Meneghini agregó que "Van a darse dos torneos; el formato de Copa y la Sudamericana que es muy importante. Nos daría que el equipo siga compitiendo internacionalmente".

Por otra parte, el club chileno destacó la carrera profesional de su nuevo técnico con el que espera lograr su estrella 19 a lo largo de la historia.

"Además de sus pasos en Unión La Calera (2018-2019 y 2021), Audax Italiano (2020), Everton (2022-2024) y Defensa y Justicia de Argentina (2024), Francisco Meneghini formó parte de tres procesos mundialistas integrando diferentes cuerpos técnicos: junto a Marcelo Bielsa en el Mundial Sudáfrica 2010 y de Jorge Sampaoli en las citas planetarias de Brasil 2014 y Rusia 2018, este último con la selección argentina", dijeron.

Precios para la Noche Crema: Universitario vs U. de Chile

Tribuna Norte: S/50 (AGOTADO)

Tribuna Sur: S/50 (AGOTADO)

Tribuna Oriente: S/150

Tribuna Occidente Lateral: S/180

Tribuna Occidente Central: S/250

Palco Monumental S/150

Experiencia Crema: S/2000